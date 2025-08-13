Президент і прем’єрка казали, що об’єднання міністерств скоротить видатки, проте цього так і не відбулося, - Железняк

У проєкті змін до державного бюджету не було скорочення непрофільних видатків.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте ж нещодавно від всіх представників влади, починаючи з Президента і закінчуючи новим Премʼєром чув, що обʼєднання міністерств має призвести до скорочення видатків на них? І що взагалі наш новий Уряд зараз проведе аудит видатків, памʼятаєте? І буде скорочення непрофільних видатків? Так ось - сьогодні схвалили проєкт змін до Бюджету 2025 …. І там цього немає ВЗАГАЛІ", - зазначив парламентар.

Також там кошти на телемарафон.

"На кешбек навіть грошей докинули", - додав Железняк.

Читайте: Рада збільшила видатки на оборону на 400 мільярдів. Зеленський вже підписав закон (оновлено)