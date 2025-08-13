УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Державний бюджет
844 15

Президент і прем’єрка казали, що об’єднання міністерств скоротить видатки, проте цього так і не відбулося, - Железняк

У проєкті змін до Бюджету 2025 немає скорочення непрофільних видатків

У проєкті змін до державного бюджету не було скорочення непрофільних видатків.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте ж нещодавно від всіх представників влади, починаючи з Президента і закінчуючи новим Премʼєром чув, що обʼєднання міністерств має призвести до скорочення видатків на них? І що взагалі наш новий Уряд зараз проведе аудит видатків, памʼятаєте? І буде скорочення непрофільних видатків? Так ось - сьогодні схвалили проєкт змін до Бюджету 2025 …. І там цього немає ВЗАГАЛІ", - зазначив парламентар.

Також там кошти на телемарафон.

"На кешбек навіть грошей докинули", - додав Железняк.

Читайте: Рада збільшила видатки на оборону на 400 мільярдів. Зеленський вже підписав закон (оновлено)

У проєкті змін до Бюджету 2025 немає скорочення непрофільних видатків

Автор: 

держбюджет (2466) Железняк Ярослав (592)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Який сором, турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів
показати весь коментар
13.08.2025 16:03 Відповісти
+2
Вчора в Одесі вантажили соєю танкер, який прийшов із Криму. Думай Те!
_________________________________________________________________________

❓ Як ви думаєте звідки прибуло судно ALAA M (IMO 9237175, MMSI 511100999)?..

❗️ А зайшло воно в порт Одеси із тимчасово окупованого Криму… абсолютно спокійно, без жодних питань…

Тепер його завантажили соєю незаконного походження - куди воно попрямує?..
показати весь коментар
13.08.2025 16:04 Відповісти
+1
А хтось думав, що в них насправді є така мета? «Більше видатків - більше можливостей для зловживань та наживи» - саме в цьому полягає сутність влади зеленого блазня!
показати весь коментар
13.08.2025 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль, що непозбавили депусратів зарплат, бо вони і так всі мультиміліонери
показати весь коментар
13.08.2025 15:58 Відповісти
Вчора в Одесі вантажили соєю танкер, який прийшов із Криму. Думай Те!
_________________________________________________________________________

❓ Як ви думаєте звідки прибуло судно ALAA M (IMO 9237175, MMSI 511100999)?..

❗️ А зайшло воно в порт Одеси із тимчасово окупованого Криму… абсолютно спокійно, без жодних питань…

Тепер його завантажили соєю незаконного походження - куди воно попрямує?..
показати весь коментар
13.08.2025 16:04 Відповісти
А хтось думав, що в них насправді є така мета? «Більше видатків - більше можливостей для зловживань та наживи» - саме в цьому полягає сутність влади зеленого блазня!
показати весь коментар
13.08.2025 15:59 Відповісти
Рекорд. 110 кв. рф захопило за добу.
показати весь коментар
13.08.2025 15:59 Відповісти
залізняк вірить зеленим?
певно чогось надихався не того...
показати весь коментар
13.08.2025 16:00 Відповісти
який з цього можна зробити висновок? вірно: знов їх розділити!
і імітація бурхливої діяльності і відволікаючий інфошум, бінго!
показати весь коментар
13.08.2025 16:00 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Який сором, турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів
показати весь коментар
13.08.2025 16:03 Відповісти
Тут мав би бути коментар місцевою правдорубки Nika Vesela з гнівними словамм "доколє!"
показати весь коментар
13.08.2025 16:17 Відповісти
Невже збрехали?!
показати весь коментар
13.08.2025 16:05 Відповісти
а на..іпати в нас ,в крові, а без цієї крові - наша смерть зелена"
показати весь коментар
13.08.2025 16:16 Відповісти
Знову зробили з Мінекономіки монстра. Приєднали Мінагро, яке вже приєднували, а потім через рік від'єднали. Через рік-півтора знову від'єднають. Плюс ще Міндовкілля приклеїли.
Тепер мінімум півроку держслужбовці цих установ будуть переофрмлюватися, пересаджуватися з місця на місце, оптимізуватися, намагаючись кякось там працювати.
І це треба було робити під час війни.
показати весь коментар
13.08.2025 16:20 Відповісти
Еще штампы с печатями менять и бланки ведомств, получаЯ за это интенсивность и премии.
показати весь коментар
13.08.2025 16:30 Відповісти
Президент і прем'єрка казали, що об'єднання міністерств скоротить видатки, проте цього так і не відбулося
показати весь коментар
13.08.2025 16:36 Відповісти
Вже Шабунін докоментувався. Є ще один охочий. Цій владі допоможе ТІЛЬКИ МАЙДАН !!!
показати весь коментар
13.08.2025 16:52 Відповісти
УкрАінци хотіли КВН. Отримали те, що хотіли...
Як у тій пісні: "Мєчьта сбиваєцца..."
показати весь коментар
13.08.2025 17:09 Відповісти
 
 