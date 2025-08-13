844 15
Президент і прем’єрка казали, що об’єднання міністерств скоротить видатки, проте цього так і не відбулося, - Железняк
У проєкті змін до державного бюджету не було скорочення непрофільних видатків.
Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Памʼятаєте ж нещодавно від всіх представників влади, починаючи з Президента і закінчуючи новим Премʼєром чув, що обʼєднання міністерств має призвести до скорочення видатків на них? І що взагалі наш новий Уряд зараз проведе аудит видатків, памʼятаєте? І буде скорочення непрофільних видатків? Так ось - сьогодні схвалили проєкт змін до Бюджету 2025 …. І там цього немає ВЗАГАЛІ", - зазначив парламентар.
Також там кошти на телемарафон.
"На кешбек навіть грошей докинули", - додав Железняк.
Топ коментарі
+2 Власов Сергей #321358
показати весь коментар13.08.2025 16:03 Відповісти Посилання
+2 Палкаводець Боневтік
показати весь коментар13.08.2025 16:04 Відповісти Посилання
+1 Погрібний Олександр
показати весь коментар13.08.2025 15:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_________________________________________________________________________
❓ Як ви думаєте звідки прибуло судно ALAA M (IMO 9237175, MMSI 511100999)?..
❗️ А зайшло воно в порт Одеси із тимчасово окупованого Криму… абсолютно спокійно, без жодних питань…
Тепер його завантажили соєю незаконного походження - куди воно попрямує?..
певно чогось надихався не того...
і імітація бурхливої діяльності і відволікаючий інфошум, бінго!
Pandamonium @RudijLis
Який сором, турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів
Тепер мінімум півроку держслужбовці цих установ будуть переофрмлюватися, пересаджуватися з місця на місце, оптимізуватися, намагаючись кякось там працювати.
І це треба було робити під час війни.
Як у тій пісні: "Мєчьта сбиваєцца..."