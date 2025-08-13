РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Государственный бюджет
1 046 16

Президент и премьерка говорили, что объединение министерств сократит расходы, однако этого так и не произошло, - Железняк

В проекте изменений в Бюджет 2025 нет сокращения непрофильных расходов

В проекте изменений в государственный бюджет не было сокращения непрофильных расходов.

Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните же недавно от всех представителей власти, начиная с Президента и заканчивая новым Премьером слышал, что объединение министерств должно привести к сокращению расходов на них? И что вообще наше новое Правительство сейчас проведет аудит расходов, помните? И будет сокращение непрофильных расходов? Так вот - сегодня одобрили проект изменений в Бюджет 2025 .... И там этого нет ВООБЩЕ", - отметил парламентарий.

Также там средства на телемарафон.

"На кэшбек даже денег докинули", - добавил Железняк.

Читайте: Рада увеличила расходы на оборону на 400 миллиардов. Зеленский уже подписал закон (обновлено)

В проекте изменений в Бюджет 2025 нет сокращения непрофильных расходов

Автор: 

госбюджет (1190) Железняк Ярослав (458)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Який сором, турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
+2
Вчора в Одесі вантажили соєю танкер, який прийшов із Криму. Думай Те!
_________________________________________________________________________

❓ Як ви думаєте звідки прибуло судно ALAA M (IMO 9237175, MMSI 511100999)?..

❗️ А зайшло воно в порт Одеси із тимчасово окупованого Криму… абсолютно спокійно, без жодних питань…

Тепер його завантажили соєю незаконного походження - куди воно попрямує?..
показать весь комментарий
13.08.2025 16:04 Ответить
+1
А хтось думав, що в них насправді є така мета? «Більше видатків - більше можливостей для зловживань та наживи» - саме в цьому полягає сутність влади зеленого блазня!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль, що непозбавили депусратів зарплат, бо вони і так всі мультиміліонери
показать весь комментарий
13.08.2025 15:58 Ответить
Вчора в Одесі вантажили соєю танкер, який прийшов із Криму. Думай Те!
_________________________________________________________________________

❓ Як ви думаєте звідки прибуло судно ALAA M (IMO 9237175, MMSI 511100999)?..

❗️ А зайшло воно в порт Одеси із тимчасово окупованого Криму… абсолютно спокійно, без жодних питань…

Тепер його завантажили соєю незаконного походження - куди воно попрямує?..
показать весь комментарий
13.08.2025 16:04 Ответить
А хтось думав, що в них насправді є така мета? «Більше видатків - більше можливостей для зловживань та наживи» - саме в цьому полягає сутність влади зеленого блазня!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:59 Ответить
Рекорд. 110 кв. рф захопило за добу.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:59 Ответить
залізняк вірить зеленим?
певно чогось надихався не того...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:00 Ответить
який з цього можна зробити висновок? вірно: знов їх розділити!
і імітація бурхливої діяльності і відволікаючий інфошум, бінго!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:00 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Який сором, турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
Тут мав би бути коментар місцевою правдорубки Nika Vesela з гнівними словамм "доколє!"
показать весь комментарий
13.08.2025 16:17 Ответить
Невже збрехали?!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:05 Ответить
а на..іпати в нас ,в крові, а без цієї крові - наша смерть зелена"
показать весь комментарий
13.08.2025 16:16 Ответить
Знову зробили з Мінекономіки монстра. Приєднали Мінагро, яке вже приєднували, а потім через рік від'єднали. Через рік-півтора знову від'єднають. Плюс ще Міндовкілля приклеїли.
Тепер мінімум півроку держслужбовці цих установ будуть переофрмлюватися, пересаджуватися з місця на місце, оптимізуватися, намагаючись кякось там працювати.
І це треба було робити під час війни.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:20 Ответить
Еще штампы с печатями менять и бланки ведомств, получаЯ за это интенсивность и премии.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
Президент і прем'єрка казали, що об'єднання міністерств скоротить видатки, проте цього так і не відбулося
показать весь комментарий
13.08.2025 16:36 Ответить
Вже Шабунін докоментувався. Є ще один охочий. Цій владі допоможе ТІЛЬКИ МАЙДАН !!!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:52 Ответить
УкрАінци хотіли КВН. Отримали те, що хотіли...
Як у тій пісні: "Мєчьта сбиваєцца..."
показать весь комментарий
13.08.2025 17:09 Ответить
Для того, чтоб сократить - нужно увеличить! Влада - совково - мародерсько - мафіозна. Вони прийшли прібарахліться. Їм до фєні інфляція, ціни на продукти, ліки. Вони не вміють ні керувати, ні воювати. А тільки гребти під себе.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:10 Ответить
 
 