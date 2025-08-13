Президент и премьерка говорили, что объединение министерств сократит расходы, однако этого так и не произошло, - Железняк

В проекте изменений в государственный бюджет не было сокращения непрофильных расходов.

Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните же недавно от всех представителей власти, начиная с Президента и заканчивая новым Премьером слышал, что объединение министерств должно привести к сокращению расходов на них? И что вообще наше новое Правительство сейчас проведет аудит расходов, помните? И будет сокращение непрофильных расходов? Так вот - сегодня одобрили проект изменений в Бюджет 2025 .... И там этого нет ВООБЩЕ", - отметил парламентарий.

Также там средства на телемарафон.

"На кэшбек даже денег докинули", - добавил Железняк.

