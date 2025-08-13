1 046 16
Президент и премьерка говорили, что объединение министерств сократит расходы, однако этого так и не произошло, - Железняк
В проекте изменений в государственный бюджет не было сокращения непрофильных расходов.
Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Помните же недавно от всех представителей власти, начиная с Президента и заканчивая новым Премьером слышал, что объединение министерств должно привести к сокращению расходов на них? И что вообще наше новое Правительство сейчас проведет аудит расходов, помните? И будет сокращение непрофильных расходов? Так вот - сегодня одобрили проект изменений в Бюджет 2025 .... И там этого нет ВООБЩЕ", - отметил парламентарий.
Также там средства на телемарафон.
"На кэшбек даже денег докинули", - добавил Железняк.
❓ Як ви думаєте звідки прибуло судно ALAA M (IMO 9237175, MMSI 511100999)?..
❗️ А зайшло воно в порт Одеси із тимчасово окупованого Криму… абсолютно спокійно, без жодних питань…
Тепер його завантажили соєю незаконного походження - куди воно попрямує?..
певно чогось надихався не того...
і імітація бурхливої діяльності і відволікаючий інфошум, бінго!
Pandamonium @RudijLis
Який сором, турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів
Тепер мінімум півроку держслужбовці цих установ будуть переофрмлюватися, пересаджуватися з місця на місце, оптимізуватися, намагаючись кякось там працювати.
І це треба було робити під час війни.
Як у тій пісні: "Мєчьта сбиваєцца..."