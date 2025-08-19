На фронте за сутки 186 боестолкновений. Самые горячие - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Покровское направление снова в эпицентре боев - 67 атак за сутки, активные бои также возле Лимана и Волчанска

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5 489 дронов-камикадзе и осуществили 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Горки Сумской области; Полюшкино, Карабаны Черниговской области; Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Белой Горы и ЧасоваЯра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Полтавки, Русина Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону населенного пункта Балаган.

На Новопавловском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зирка, Вольное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополье, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские средства и два пункта управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 890 человек. Также украинские воины обезвредили 66 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 209 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

