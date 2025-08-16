РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
2 523 5

93 ОМБр "Холодный Яр" зачистила и взяла под контроль Грузское и Веселое недалеко от Доброполья. ВIДЕО

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.

"В отражении сел была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы разных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплекты. Работы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически в упор".

В результате штурмовых действий воины 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян.

Ранее сообщалось, что Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого Донецкой области.

Также читайте: Силы обороны отбросили врага вблизи семи населенных пунктов на Покровском направлении, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (10506) боевые действия (4718) 93 отдельная механизированная бригада (305) Покровский район (893) Грузское (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комбат 93 повідомив що наймолодшому орку було 20 років найстаршому 26. Набрані на ТОТ Донеччини...
показать весь комментарий
16.08.2025 01:20 Ответить
Якщо вони були набрані на ТОТ, то вони не орки, а громадяни України з ТОТ.
показать весь комментарий
16.08.2025 02:07 Ответить
Зрадники ,не громадяни,а сміття.
показать весь комментарий
16.08.2025 06:36 Ответить
ну орк на відео має коло 40 років і явно не з ТОТ. Говір з підмосков'я.
показать весь комментарий
16.08.2025 02:24 Ответить
Шо з відео?
показать весь комментарий
16.08.2025 09:20 Ответить
 
 