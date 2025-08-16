93 ОМБр "Холодный Яр" зачистила и взяла под контроль Грузское и Веселое недалеко от Доброполья. ВIДЕО

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.

"В отражении сел была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы разных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплекты. Работы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически в упор".

В результате штурмовых действий воины 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян.

Ранее сообщалось, что Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого Донецкой области.

