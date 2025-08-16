93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль Грузьке і Веселе неподалік Добропілля. ВIДЕО

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

"У відбитті сіл була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекти. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул", - сказано в повідомленні.

У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян.

Раніше повідомлялося, що Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області.

