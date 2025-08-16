УКР
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
2 533 5

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль Грузьке і Веселе неподалік Добропілля. ВIДЕО

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

"У відбитті сіл була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекти. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул", - сказано в повідомленні.

У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян.

Раніше повідомлялося, що Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області.

Дивіться також: Сили оборони зачистили Покровськ від російських ДРГ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9325) бойові дії (4480) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (305) Покровський район (901) Грузьке (2)
Комбат 93 повідомив що наймолодшому орку було 20 років найстаршому 26. Набрані на ТОТ Донеччини...
16.08.2025 01:20 Відповісти
Якщо вони були набрані на ТОТ, то вони не орки, а громадяни України з ТОТ.
16.08.2025 02:07 Відповісти
Зрадники ,не громадяни,а сміття.
16.08.2025 06:36 Відповісти
ну орк на відео має коло 40 років і явно не з ТОТ. Говір з підмосков'я.
16.08.2025 02:24 Відповісти
Шо з відео?
