Сили оборони зачистили Покровськ від російських ДРГ. ВIДЕО

Українські захисники зачистили місто Покровськ на Донеччині від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомили бійці 7 корпусу ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

"7 корпус ДШВ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", - сказано в повідомленні.

Водночас, як зазначили військові, пересування по місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.

