Сили оборони зачистили Покровськ від російських ДРГ. ВIДЕО

Українські захисники зачистили місто Покровськ на Донеччині від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомили бійці 7 корпусу ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

"7 корпус ДШВ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", - сказано в повідомленні.

Водночас, як зазначили військові, пересування по місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.

Читайте також: Евакуація з Покровська можлива лише за підтримки українських військових, - ОВА

Гарна говина...
Якщо ворожій піхоті відрізати логістику дронами, то знищення цієї піхоти - це лише питання часу.
Є 800 тисяч українців, які захищають Україну супроти Мордору, пам'ятаймо про це, коли ухилянти користуються свободою слова.
Згадую початок серпня 2024 року. Авторитетні експерти заявляли що Покровськ впаде через тиждень. Йде другий рік.
Якщо ворожій піхоті відрізати логістику дронами, то знищення цієї піхоти - це лише питання часу.
так у них логістика - теж дронами. багато, звичайно, не натягаєш, але підтримувати сидячих по норах можна довго.
рашисти були далеко від своїх дронів. А для наших дронів ДРГ була фактично в тилу.
Піхота, що сидить у норі і не виходить на зовні - це все одно, що її немає. До них можна просто підійти та гранатами закидати.
Вони влаштували нашим бійцям засідку - були втрати.
То треба було дронами виявити засідку. За кілька днів можна було дроном з тепловізором прочесати усе місто.
***** везе Трампу карту Донеччини, аби похвалитися вигаданими «успіхами», - керівник ЦПД Андрій Коваленко

Начальник Генштабу рф Герасимов підготував для російського диктатора карту Донецької області, щоб продемонструвати президенту США нібито «прориви» російської армії.

За словами Коваленка, кремль планує переконувати Вашингтон, що просування диверсійно-розвідувальних груп свідчить про здатність «обвалити фронт» і швидко просунутися на Донеччині. Насправді ж ніхто не уточнює, де йдеться про кілька ДРГ по 3-5 людей, а де - про реальне утримання позицій.
Нехай краще покажуть карту вражених , нашими , кацапських підприємств і НПЗ за останні тижні - там картина значно цікавіша ...))
Да, но псина паталогически верит х-лу, да еще с картинками.
Героям Слава!!! Щось філіал ,,інформ бюро"deep state мовчить, як задушений! Язик в дупу затягло? Чи для них це неприємна новина?!
Зустріч пуйла з Трампом ще не пройшла, потім мапу підітруть...
Слава нашим ЗСУ!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐💐💐
