Сили оборони зачистили Покровськ від російських ДРГ. ВIДЕО
Українські захисники зачистили місто Покровськ на Донеччині від російських диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомили бійці 7 корпусу ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.
"7 корпус ДШВ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", - сказано в повідомленні.
Водночас, як зазначили військові, пересування по місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.08.2025 18:37 Відповісти Посилання
+3 First
показати весь коментар15.08.2025 18:37 Відповісти Посилання
+3 Вячеслав Crane
показати весь коментар15.08.2025 18:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Начальник Генштабу рф Герасимов підготував для російського диктатора карту Донецької області, щоб продемонструвати президенту США нібито «прориви» російської армії.
За словами Коваленка, кремль планує переконувати Вашингтон, що просування диверсійно-розвідувальних груп свідчить про здатність «обвалити фронт» і швидко просунутися на Донеччині. Насправді ж ніхто не уточнює, де йдеться про кілька ДРГ по 3-5 людей, а де - про реальне утримання позицій.