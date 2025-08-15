РУС
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
3 731 17

Силы обороны зачистили Покровск от российских ДРГ. ВИДЕО

Украинские защитники зачистили город Покровск в Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщили бойцы 7-го корпуса ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

"7-й корпус ДШВ показал, как выглядит сегодня Покровск. Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили военные, передвижение по городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.

Автор: 

Донецкая область (10494) боевые действия (4718) Покровск (741) ДРГ (115) Покровский район (885)
Топ комментарии
+10
Гарна говина...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:37 Ответить
+7
Згадую початок серпня 2024 року. Авторитетні експерти заявляли що Покровськ впаде через тиждень. Йде другий рік.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:55 Ответить
+6
Якщо ворожій піхоті відрізати логістику дронами, то знищення цієї піхоти - це лише питання часу.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:37 Ответить
так у них логістика - теж дронами. багато, звичайно, не натягаєш, але підтримувати сидячих по норах можна довго.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:39 Ответить
рашисти були далеко від своїх дронів. А для наших дронів ДРГ була фактично в тилу.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:47 Ответить
Піхота, що сидить у норі і не виходить на зовні - це все одно, що її немає. До них можна просто підійти та гранатами закидати.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:49 Ответить
Вони влаштували нашим бійцям засідку - були втрати.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:57 Ответить
То треба було дронами виявити засідку. За кілька днів можна було дроном з тепловізором прочесати усе місто.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:15 Ответить
Де саме, засідку?? Бо якесь, НЕ мило …, потекло по мережі, і смердить!
показать весь комментарий
15.08.2025 19:40 Ответить
***** везе Трампу карту Донеччини, аби похвалитися вигаданими «успіхами», - керівник ЦПД Андрій Коваленко

Начальник Генштабу рф Герасимов підготував для російського диктатора карту Донецької області, щоб продемонструвати президенту США нібито «прориви» російської армії.

За словами Коваленка, кремль планує переконувати Вашингтон, що просування диверсійно-розвідувальних груп свідчить про здатність «обвалити фронт» і швидко просунутися на Донеччині. Насправді ж ніхто не уточнює, де йдеться про кілька ДРГ по 3-5 людей, а де - про реальне утримання позицій.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:40 Ответить
Нехай краще покажуть карту вражених , нашими , кацапських підприємств і НПЗ за останні тижні - там картина значно цікавіша ...))
показать весь комментарий
15.08.2025 18:57 Ответить
Да, но псина паталогически верит х-лу, да еще с картинками.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:08 Ответить
Є 800 тисяч українців, які захищають Україну супроти Мордору, пам'ятаймо про це, коли ухилянти користуються свободою слова.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:51 Ответить
Героям Слава!!! Щось філіал ,,інформ бюро"deep state мовчить, як задушений! Язик в дупу затягло? Чи для них це неприємна новина?!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:52 Ответить
Зустріч пуйла з Трампом ще не пройшла, потім мапу підітруть...
показать весь комментарий
15.08.2025 19:11 Ответить
Слава нашим ЗСУ!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐💐💐
показать весь комментарий
15.08.2025 19:31 Ответить
А, ясно.
Расходимся, ипсо закончились на сегодня, Прекрасная маркиза
показать весь комментарий
15.08.2025 20:24 Ответить
 
 