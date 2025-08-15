Силы обороны зачистили Покровск от российских ДРГ. ВИДЕО

Украинские защитники зачистили город Покровск в Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщили бойцы 7-го корпуса ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

"7-й корпус ДШВ показал, как выглядит сегодня Покровск. Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили военные, передвижение по городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.

