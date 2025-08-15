Силы обороны зачистили Покровск от российских ДРГ. ВИДЕО
Украинские защитники зачистили город Покровск в Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщили бойцы 7-го корпуса ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.
"7-й корпус ДШВ показал, как выглядит сегодня Покровск. Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - сказано в сообщении.
В то же время, как отметили военные, передвижение по городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.
Начальник Генштабу рф Герасимов підготував для російського диктатора карту Донецької області, щоб продемонструвати президенту США нібито «прориви» російської армії.
За словами Коваленка, кремль планує переконувати Вашингтон, що просування диверсійно-розвідувальних груп свідчить про здатність «обвалити фронт» і швидко просунутися на Донеччині. Насправді ж ніхто не уточнює, де йдеться про кілька ДРГ по 3-5 людей, а де - про реальне утримання позицій.
