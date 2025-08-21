Сили оборони проводять стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку, - Генштаб

На Добропільському напрямку Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат. Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38).

Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено: 3 танки (загалом – 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- й мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 БпЛА різних типів (126).

За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

