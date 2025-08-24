РУС
Зафиксировано 179 боестолкновений за сутки. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

боевые действия на востоке

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 утра 24 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4363 обстрелов, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3930 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута и Бунякино Сумской области; Приморское Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки захватнических войск. Также враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 25 управляемых авиабомб, и совершил 176 обстрелов.

Ситуация на фронте 24 августа

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Каменка и в сторону Зеленого.

Ситуация на фронте 24 августа

На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Купянска.

Ситуация на фронте 24 августа

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное и в сторону Шандриголового, Дроновки, Серебрянки.

Ситуация на фронте 24 августа

На Северском направлении враг совершил 12 попыток идти вперед в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

Ситуация на фронте 24 августа

На Краматорском направлении 16 боестолкновений состоялось в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

Ситуация на фронте 24 августа

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

Ситуация на фронте 24 августа

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шаховое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Владимировка, Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал.

Ситуация на фронте 24 августа

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Филиалы, Ивановки, Запорожского.

Ситуация на фронте 24 августа

На Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

Ситуация на фронте 24 августа

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

Ситуация на фронте 24 августа

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

Ситуация на фронте 24 августа

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 121 беспилотный летательный аппарат и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

@ "На Запорізькому напрямку противник продовжує тиснути у напрямку Степногірська та Приморського з боку Плавнів та Кам'янського.
На східній околиці Кам'янського російські війська зайняли район балки, а в Плавнях закріпилися в центральній частині населеного пункту та на схід у районі дач.
Українським військам останнім часом вдалося знизити темп наступу супротивника і в ході локальної контратаки вибити російські війська з південного мікрорайону Степногірська. Однак противник не залишає спроб просунутися на цій ділянці.

На Великомихайлівському напрямку йдуть бої у напрямку Камишувахи, у районі Новогеоргіївки, у напрямку Запорізького, у районі Толстого та за Зелений Гай.
Між Камишувахою та Вільним Полем противник закріпився вздовж лісосмуг на ділянці площею до 10.3 км.

На Сумському напрямку ЗСУ просунулися на північ від Андріївки та у напрямку Олексіївки, де раніше вже мали успіхи у ході локальної контратаки."
24.08.2025 09:04 Ответить
@ (t.me/odshbr79 відео свіже, прямо з передка):
"Спасибо, что не убили, в взяли в плен." -
бійці з Миколаївської 79- ки взяли першого полоненого російського з 5-ої бригади в Малинівці.
24.08.2025 09:20 Ответить
 
 