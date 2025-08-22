3 254 27
Вражеские беспилотники "Орлан" стали носителями FPV-дронов. ФОТО
Зенитчики 118-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский БПЛА "Орлан", который нес под крыльями два FPV-дрона.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков "Орлан", Zala и Supercam, но "матку" удалось уничтожить впервые", - сообщил журналист.
Беспилотники-носители используют для доставки и запуска меньших ударных дронов на большие дистанции.
Топ комментарии
+10 Andrew Moon
показать весь комментарий22.08.2025 17:33 Ответить Ссылка
+5 Сашка Днепр
показать весь комментарий22.08.2025 17:43 Ответить Ссылка
+4 Євген Зайцев
показать весь комментарий22.08.2025 17:38 Ответить Ссылка
Як би сказали, "щоб ніхто не здогадався" і то правдоподібніше було.
Або імітувати будівництво. Какаяразніца.
Ірина Терех це продовження тенденції з Катериною Михалко: дівчина займалася бетоном, але при владі інфантилів і популістів стала технічним директором компанії, яка виробляє українські ракети "Фламінго", що дуже схожі на англійський зразок ракет.
Я не знаю, що там насправді з виробництвом, але знаючи як смарагдові шумери вирішують проблеми і замилюють питання, що задає суспільство: де ракети? Вирішується просто: сценарій, зйомка - в ефір. А там забудуть.
Бо будуть нові обіцянки і проблеми з питаннями. Жодного вирішення проблем від них не чекайте.