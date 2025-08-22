РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Фото Ситуация на фронте
3 254 27

Вражеские беспилотники "Орлан" стали носителями FPV-дронов. ФОТО

Зенитчики 118-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский БПЛА "Орлан", который нес под крыльями два FPV-дрона.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков "Орлан", Zala и Supercam, но "матку" удалось уничтожить впервые", - сообщил журналист.

Орлан-носитель фпв-дронов

Беспилотники-носители используют для доставки и запуска меньших ударных дронов на большие дистанции.

Также смотрите: Минус восемь вражеских беспилотников: операторы дронов подразделения "Кондор Буревій" сбили 4 БПЛА Supercam, 3 "Орлана" и "Молнию". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4130) дроны (4465) Цаплиенко Андрей (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Головне тут що в жодному кацотелеграмі жоден кацап не виклав ні анонсів подібного ні гарячих репортажів з лінії виробництва. Про шнягу взнали коли побачили як вона застосовується ...
показать весь комментарий
22.08.2025 17:33 Ответить
+5
показать весь комментарий
22.08.2025 17:43 Ответить
+4
На кожен такий орлан ми маємо паляниці,трембіту,бобер,хом'як,котигорошек,борсука,.........ще багато чого іншого !
показать весь комментарий
22.08.2025 17:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отак.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:28 Ответить
Дуже велика небезпека, бо "Орлани" можуть летіти в глибину України на 600 км
показать весь комментарий
22.08.2025 17:31 Ответить
звісно це прогнозуємо
показать весь комментарий
22.08.2025 17:31 Ответить
Головне тут що в жодному кацотелеграмі жоден кацап не виклав ні анонсів подібного ні гарячих репортажів з лінії виробництва. Про шнягу взнали коли побачили як вона застосовується ...
показать весь комментарий
22.08.2025 17:33 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 17:43 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 17:50 Ответить
Сама концепція не новина. По суті анонсувати немає чого
показать весь комментарий
22.08.2025 18:18 Ответить
Так і є. Всю нову зброю рашистів ми взнаємо тільки після її використання по Україні. Зате Україна на все горло розпатякує даже те що ще не використовувалось і що даже не поставлене на конвеєр.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:05 Ответить
На кожен такий орлан ми маємо паляниці,трембіту,бобер,хом'як,котигорошек,борсука,.........ще багато чого іншого !
показать весь комментарий
22.08.2025 17:38 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 17:39 Ответить
Від виробництва лавочок до виробництва крилатих ракет, один відосикс тудії 95 кралврал.
Як би сказали, "щоб ніхто не здогадався" і то правдоподібніше було.


показать весь комментарий
22.08.2025 17:46 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 17:51 Ответить
В країні Укралврал навіть люди, що мають досвід у будівництві з бетону мають можливість будувати ракети....

Або імітувати будівництво. Какаяразніца.

Ірина Терех це продовження тенденції з Катериною Михалко: дівчина займалася бетоном, але при владі інфантилів і популістів стала технічним директором компанії, яка виробляє українські ракети "Фламінго", що дуже схожі на англійський зразок ракет.

Я не знаю, що там насправді з виробництвом, але знаючи як смарагдові шумери вирішують проблеми і замилюють питання, що задає суспільство: де ракети? Вирішується просто: сценарій, зйомка - в ефір. А там забудуть.

Бо будуть нові обіцянки і проблеми з питаннями. Жодного вирішення проблем від них не чекайте.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:56 Ответить
квартальщики майстри постановочних відео
показать весь комментарий
22.08.2025 18:04 Ответить
Кацапи вже знайшли схоже приміщення. А тепер чекайте туди прильотів. Те - не те приміщення, але кацапам *****, в них ***** ракет, вїбуть туди. Комісь буде шкода, а комусь аби попіариться.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:48 Ответить
ця ***** вже нам коштувала заводу в Закарпатті
показать весь комментарий
22.08.2025 17:54 Ответить
«Це тисячі врятованих життів наших бійців!»: заступник командира полку «Ахіллес» розкритикував вилучення в Києва 8 млрд, які мали піти на ЗСУ.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:39 Ответить
https://t.me/voynareal/120805 «Українська команда» до Дня Незалежності оголосила всеукраїнський збір на антидронові сіткомети
показать весь комментарий
22.08.2025 17:42 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 17:45 Ответить
такий Пістолет Кожному !
показать весь комментарий
22.08.2025 17:46 Ответить
Мені два !
показать весь комментарий
22.08.2025 18:02 Ответить
"Ах орлуша, орлуша! Большая ж ты стерва!" (с)
показать весь комментарий
22.08.2025 17:46 Ответить
один удар і три дірки
показать весь комментарий
22.08.2025 17:50 Ответить
Є пропозиція. Можна облатувати далекобійні ударні бпла скидами, хай поки летять через весь кацапстан, скидають на вразливі місця бімбочки.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:51 Ответить
Цього наша влада не дозволить.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:12 Ответить
Схоже, цей орлан ще й ретранслятор для двох фпв-каміків під крилами. А може ще й нести бортову електроніку навченої нейросітки, яка керує отими двома каміками. Щось схоже на маленький рій, який скдадається з дрону - матки та двох робочих дронів фпв-каміків.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:02 Ответить
те, про що наші потужні дятли триндять, кацапи втілюють в життя. Балаболи *****!
показать весь комментарий
22.08.2025 19:29 Ответить
 
 