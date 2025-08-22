Вражеские беспилотники "Орлан" стали носителями FPV-дронов. ФОТО

Зенитчики 118-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский БПЛА "Орлан", который нес под крыльями два FPV-дрона.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков "Орлан", Zala и Supercam, но "матку" удалось уничтожить впервые", - сообщил журналист.

Беспилотники-носители используют для доставки и запуска меньших ударных дронов на большие дистанции.

