2 808 26

Ворожі безпілотники "Орлан" стали носіями FPV-дронів. ФОТО

Зенітники 118-ої окремої механізованої бригади знищили російський БпЛА "Орлан", який ніс під крилами два FPV-дрони.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників "Орлан", "Zala" та "Supercam", але "матку" вдалося знищити вперше", - повідомив журналіст.

Орлан носій фпв-дронів

Безпілотники-носії використовують для доставки та запуску менших ударних дронів на великі дистанції.

Головне тут що в жодному кацотелеграмі жоден кацап не виклав ні анонсів подібного ні гарячих репортажів з лінії виробництва. Про шнягу взнали коли побачили як вона застосовується ...
22.08.2025 17:33
22.08.2025 17:43
На кожен такий орлан ми маємо паляниці,трембіту,бобер,хом'як,котигорошек,борсука,.........ще багато чого іншого !
22.08.2025 17:38
Отак.
22.08.2025 17:28
Дуже велика небезпека, бо "Орлани" можуть летіти в глибину України на 600 км
22.08.2025 17:31
звісно це прогнозуємо
22.08.2025 17:31
Головне тут що в жодному кацотелеграмі жоден кацап не виклав ні анонсів подібного ні гарячих репортажів з лінії виробництва. Про шнягу взнали коли побачили як вона застосовується ...
22.08.2025 17:33
22.08.2025 17:43
22.08.2025 17:50
Сама концепція не новина. По суті анонсувати немає чого
22.08.2025 18:18
Так і є. Всю нову зброю рашистів ми взнаємо тільки після її використання по Україні. Зате Україна на все горло розпатякує даже те що ще не використовувалось і що даже не поставлене на конвеєр.
22.08.2025 19:05
На кожен такий орлан ми маємо паляниці,трембіту,бобер,хом'як,котигорошек,борсука,.........ще багато чого іншого !
22.08.2025 17:38
22.08.2025 17:39
Від виробництва лавочок до виробництва крилатих ракет, один відосикс тудії 95 кралврал.
Як би сказали, "щоб ніхто не здогадався" і то правдоподібніше було.


22.08.2025 17:46
22.08.2025 17:51
В країні Укралврал навіть люди, що мають досвід у будівництві з бетону мають можливість будувати ракети....

Або імітувати будівництво. Какаяразніца.

Ірина Терех це продовження тенденції з Катериною Михалко: дівчина займалася бетоном, але при владі інфантилів і популістів стала технічним директором компанії, яка виробляє українські ракети "Фламінго", що дуже схожі на англійський зразок ракет.

Я не знаю, що там насправді з виробництвом, але знаючи як смарагдові шумери вирішують проблеми і замилюють питання, що задає суспільство: де ракети? Вирішується просто: сценарій, зйомка - в ефір. А там забудуть.

Бо будуть нові обіцянки і проблеми з питаннями. Жодного вирішення проблем від них не чекайте.
22.08.2025 17:56
квартальщики майстри постановочних відео
22.08.2025 18:04
Кацапи вже знайшли схоже приміщення. А тепер чекайте туди прильотів. Те - не те приміщення, але кацапам *****, в них ***** ракет, вїбуть туди. Комісь буде шкода, а комусь аби попіариться.
22.08.2025 17:48
ця ***** вже нам коштувала заводу в Закарпатті
22.08.2025 17:54
«Це тисячі врятованих життів наших бійців!»: заступник командира полку «Ахіллес» розкритикував вилучення в Києва 8 млрд, які мали піти на ЗСУ.
22.08.2025 17:39
https://t.me/voynareal/120805 «Українська команда» до Дня Незалежності оголосила всеукраїнський збір на антидронові сіткомети
22.08.2025 17:42
22.08.2025 17:45
такий Пістолет Кожному !
22.08.2025 17:46
Мені два !
22.08.2025 18:02
"Ах орлуша, орлуша! Большая ж ты стерва!" (с)
22.08.2025 17:46
один удар і три дірки
22.08.2025 17:50
Є пропозиція. Можна облатувати далекобійні ударні бпла скидами, хай поки летять через весь кацапстан, скидають на вразливі місця бімбочки.
22.08.2025 17:51
Цього наша влада не дозволить.
22.08.2025 18:12
Схоже, цей орлан ще й ретранслятор для двох фпв-каміків під крилами. А може ще й нести бортову електроніку навченої нейросітки, яка керує отими двома каміками. Щось схоже на маленький рій, який скдадається з дрону - матки та двох робочих дронів фпв-каміків.
22.08.2025 19:02
 
 