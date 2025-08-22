2 808 26
Ворожі безпілотники "Орлан" стали носіями FPV-дронів. ФОТО
Зенітники 118-ої окремої механізованої бригади знищили російський БпЛА "Орлан", який ніс під крилами два FPV-дрони.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників "Орлан", "Zala" та "Supercam", але "матку" вдалося знищити вперше", - повідомив журналіст.
Безпілотники-носії використовують для доставки та запуску менших ударних дронів на великі дистанції.
Топ коментарі
+10 Andrew Moon
показати весь коментар22.08.2025 17:33 Відповісти Посилання
+5 Сашка Днепр
показати весь коментар22.08.2025 17:43 Відповісти Посилання
+4 Євген Зайцев
показати весь коментар22.08.2025 17:38 Відповісти Посилання
Як би сказали, "щоб ніхто не здогадався" і то правдоподібніше було.
Або імітувати будівництво. Какаяразніца.
Ірина Терех це продовження тенденції з Катериною Михалко: дівчина займалася бетоном, але при владі інфантилів і популістів стала технічним директором компанії, яка виробляє українські ракети "Фламінго", що дуже схожі на англійський зразок ракет.
Я не знаю, що там насправді з виробництвом, але знаючи як смарагдові шумери вирішують проблеми і замилюють питання, що задає суспільство: де ракети? Вирішується просто: сценарій, зйомка - в ефір. А там забудуть.
Бо будуть нові обіцянки і проблеми з питаннями. Жодного вирішення проблем від них не чекайте.