Ворожі безпілотники "Орлан" стали носіями FPV-дронів. ФОТО

Зенітники 118-ої окремої механізованої бригади знищили російський БпЛА "Орлан", який ніс під крилами два FPV-дрони.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників "Орлан", "Zala" та "Supercam", але "матку" вдалося знищити вперше", - повідомив журналіст.

Безпілотники-носії використовують для доставки та запуску менших ударних дронів на великі дистанції.

