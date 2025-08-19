Мінус вісім ворожих безпілотників: оператори дронів підрозділу "Кондор Буревій" збили 4 БПЛА "Supercam", 3 "Орлани" та "Молнію". ВIДЕО
Оператори зенітних дронів із підрозділу "Кондор Буревій" знищили вісім ворожих безпілотників - чотири "Supercam", три "Орлани" та "Молнію".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Знищення ворожих "очей" в українському небі зберігає життя побратимам та суттєво обмежує наступальні можливості ворога. Бережіть себе і не залишайте ворогу місця в небі над Україною!