УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9442 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
597 1

Мінус вісім ворожих безпілотників: оператори дронів підрозділу "Кондор Буревій" збили 4 БПЛА "Supercam", 3 "Орлани" та "Молнію". ВIДЕО

Оператори зенітних дронів із підрозділу "Кондор Буревій" знищили вісім ворожих безпілотників - чотири "Supercam", три "Орлани" та "Молнію".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили танк, гармату, пункт управління БпЛА та блокпост окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) безпілотник (4722) знищення (8005)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подяка і повага операторам зенітних дронів підрозділу "Кондор Буревій"!
Знищення ворожих "очей" в українському небі зберігає життя побратимам та суттєво обмежує наступальні можливості ворога. Бережіть себе і не залишайте ворогу місця в небі над Україною!
показати весь коментар
19.08.2025 16:59 Відповісти
 
 