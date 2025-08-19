Минус восемь вражеских беспилотников: операторы дронов подразделения "Кондор Буревій" сбили четыре БПЛА "Supercam", три "Орлана" и "Молнию". ВИДЕО
Операторы зенитных дронов из подразделения "Кондор Буревій" уничтожили восемь вражеских беспилотников - четыре "Supercam", три "Орлана" и "Молнию".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Знищення ворожих "очей" в українському небі зберігає життя побратимам та суттєво обмежує наступальні можливості ворога. Бережіть себе і не залишайте ворогу місця в небі над Україною!