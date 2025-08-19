РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
690 1

Минус восемь вражеских беспилотников: операторы дронов подразделения "Кондор Буревій" сбили четыре БПЛА "Supercam", три "Орлана" и "Молнию". ВИДЕО

Операторы зенитных дронов из подразделения "Кондор Буревій" уничтожили восемь вражеских беспилотников - четыре "Supercam", три "Орлана" и "Молнию".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Феникс" на Луганщине уничтожили танк, пушку, пункт управления БпЛА и блокпост оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20339) беспилотник (4114) уничтожение (7691)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подяка і повага операторам зенітних дронів підрозділу "Кондор Буревій"!
Знищення ворожих "очей" в українському небі зберігає життя побратимам та суттєво обмежує наступальні можливості ворога. Бережіть себе і не залишайте ворогу місця в небі над Україною!
показать весь комментарий
19.08.2025 16:59 Ответить
 
 