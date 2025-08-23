РУС
"Собрали орду": россиян на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны, - ОСГВ "Днепр"

оккупанты, захватчики

Российские захватчики в Донецкой области осуществляют давление по всем направлениям. Самая горячая ситуация сейчас вокруг Покровска.

Об этом "Суспільному" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Покровское направление

По словам Трегубова, интенсивность боев на этом направлении не снижается.

"Если перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных - я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 тысяч человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну",- рассказал спикер.

Читайте также: На Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях ВСУ отбили сотни атак врага, - Генштаб. КАРТЫ

Лиманское направление

Трегубов рассказал, что на Лиманском направлении интенсивность боев выросла втрое.

"Обычно на Лиманском было где-то 10 боестолкновений, сейчас уже речь идет в основном о 30. Если брать направление Серебрянского лесничества, где есть возможность для пропитки, там россияне активно используют каждую возможность. Пытаются продвигаться уже по уничтоженной территории. Прорыва там не произошло, хотя немного потеснить наших им удалось",- рассказал представитель ОСГВ "Днепр".

Читайте также: ВСУ зачистили от оккупантов шесть населенных пунктов на Покровском направлении, - Сырский

Новопавловское направление

Рассказал Трегубов и о ситуации на Новопавловском направлении. По его словам, оккупанты не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область.

Он отметил, что несмотря на определенные успехи на фронте, украинские военные больше обороняются, чем атакуют.

"Мы в обороне. Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть. Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются", - рассказал спикер.

Смотрите также: Две реальности: Покровск до войны и настоящее города. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10572) боевые действия (4761) Покровск (754) Покровский район (917) ОСГВ Днепр (25)
Швидше за все ця орда на весь Донбас, що залишився.
А Покровськ на шляху попереду стоїть.
23.08.2025 22:25 Ответить
Тиск-шмиск… Воює наша армія хреново, а не тиски-шмиски
23.08.2025 22:35 Ответить
Пишуть незабаром ще 50 000 корейців нових під'їде.
23.08.2025 22:35 Ответить
Якщо під Покровськом кацапи зібрали велику масу військ це означає лише одне - отже , на інших ділянках у них військ стало менше ! Хто заважає нашим виявляти ефективність там ?
23.08.2025 22:41 Ответить
 
 