"Зібрали орду": росіян на Покровському напрямку удвічі більше, ніж жителів міста до війни,- ОСУВ "Дніпро"

Російські загарбники в Донецькій області здійснюють тиск з усіх напрямків. Найгарячіша ситуація наразі довкола Покровська.

Про це "Суспільному" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Покровський напрямок

За словами Трегубова, інтенсивність боїв на цьому напрямку не знижується.

"Якщо перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових — я просто не знаю, як описати коректно масштаб. У Покровську населення до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо РФ фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну",- розповів речник.

Лиманський напрямок

Трегубов розповів, що на Лиманському напрямку інтенсивність боїв виросла втричі.

"Зазвичай на Лиманському було десь 10 боєзіткнень, зараз вже мова йде здебільшого про 30. Якщо брати напрямок Серебрянського лісництва, де є можливість для просочення, там росіяни активно використовують кожну можливість. Намагаються просуватися вже по знищеній території. Прориву там не відбулося, хоча трішки потіснити наших їм вдалося",- розповів речник ОСУВ "Дніпро".

Новопавлівський напрямок

Розповів Трегубов і про ситуацію на Новопавлівському напрямку. За його словами, окупанти не полишають спроб зайти у Дніпропетровську область.

Він зазначив, що попри певні успіхи на фронті, українські військові більше обороняються, аніж атакують.

"Ми в обороні. Ми не стільки контратакуємо, не стільки звільняємо, а скільки відкидаємо росіян звідти, де вони намагаються залізти. Інколи наглість росіян грає проти них. Як це було у випадку з виступом на Добропільському напрямку. Тоді вони трішки зариваються, проходять далі, ніж мали б, і там знищуються",-роповів речник.

