Дві реальності: Покровськ до війни і сьогодення міста. ВIДЕО

Бійці 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ опублікували відеозапис, на якому зафільмовані відомі у Покровську споруди до початку повномасштабного вторгнення окупантів і у нинішній час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах сьогодення практично знищене росіянами місто.

"До повномасштабного вторгнення у Покровську проживали понад 62 тисячі людей. Станом на серпень 2025 року – залишилося близько тисячі мешканців. За три з половиною роки місто пережило сотні варварських атак Росії. Тут загинули й були поранені сотні мирних людей. Зруйновані підприємства, пошкоджені автівки, житлові будинки, школи й дитсадки, навіть продуктові магазини. Майже 100% житлового фонду – пошкоджено. На відео — контраст двох реальностей: мирного життя і сьогодення, де час ніби зупинився серед руїн. Попри біль і страждання - Покровськ стоїть. Покровськ - західні ворота Донбасу. 7-й корпус ШР ДШВ стоїть, щоб ці ворота стали незламними для російських окупантів", - пишуть бійці у коментарі до відео.

