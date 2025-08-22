УКР
Дві реальності: Покровськ до війни і сьогодення міста. ВIДЕО

Бійці 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ опублікували відеозапис, на якому зафільмовані відомі у Покровську споруди до початку повномасштабного вторгнення окупантів і у нинішній час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах сьогодення практично знищене росіянами місто.

"До повномасштабного вторгнення у Покровську проживали понад 62 тисячі людей. Станом на серпень 2025 року – залишилося близько тисячі мешканців. За три з половиною роки місто пережило сотні варварських атак Росії. Тут загинули й були поранені сотні мирних людей. Зруйновані підприємства, пошкоджені автівки, житлові будинки, школи й дитсадки, навіть продуктові магазини. Майже 100% житлового фонду – пошкоджено. На відео — контраст двох реальностей: мирного життя і сьогодення, де час ніби зупинився серед руїн. Попри біль і страждання - Покровськ стоїть. Покровськ - західні ворота Донбасу. 7-й корпус ШР ДШВ стоїть, щоб ці ворота стали незламними для російських окупантів", - пишуть бійці у коментарі до відео.

..вс1м ждунам..= чухайтесь, падли....((
22.08.2025 15:57 Відповісти
У Покровськ прийшли нащадки московського улусу орди.
22.08.2025 16:07 Відповісти
вже не можу дивитись такі кадри..., все, не витримую...
22.08.2025 16:26 Відповісти
 
 