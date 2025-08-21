ЗСУ зачистили від окупантів шість населених пунктів на Покровському напрямку, - Сирський
Попри чисельну перевагу противника на Покровському напрямку, Сили оборони України зачистили від ворога шість населених пунктів, ліквідовано сотні російських окупантів.
Про це в Фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Він відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, де відвідав органи військового управління, корпуси та бригади, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.
"Незважаючи на чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України з честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів", - наголосив Сирський.
Главком заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів.
"Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", - розповів генерал.
Також Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк" новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із визначеним комплектом військ. Він подякував українським воїнам за хоробрість та самовідданість в обороні української Донеччини.
