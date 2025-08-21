РУС
ВСУ зачистили от оккупантов шесть населенных пунктов на Покровском направлении, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Несмотря на численное превосходство противника на Покровском направлении, Силы обороны Украины зачистили от врага шесть населенных пунктов, ликвидированы сотни российских оккупантов.

Об этом в Фейсбуке сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отработал на выезде на Покровском направлении, где посетил органы военного управления, корпуса и бригады, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступлении.

"Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищено шесть населенных пунктов, уничтожено сотни российских оккупантов", - подчеркнул Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На передовой зафиксировано 167 боевых столкновений. Треть - на Покровском направлении. КАРТЫ

Главком заслушал доклады командиров относительно особенностей оперативной обстановки, проблемных вопросов и потребностей подразделений.

"Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - рассказал генерал.

Также Сирский отметил результативную работу в операционной зоне ОТГ "Донецк" вновь созданных корпусов, которые приняли свои полосы ответственности и работают с определенным комплектом войск. Он поблагодарил украинских воинов за храбрость и самоотверженность в обороне украинской Донетчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают помощь и усиление, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (10548) Александр Сырский (698) Покровский район (912) Доброполье (71) война в Украине (5754)
хенде хох пуйло !
показать весь комментарий
21.08.2025 17:34 Ответить
а в цей час коли гинуть воїни-

Офіс Генпрокурора готується повернути відомому одеському контрабандисту Вадиму Альперіну вилучену торік тютюнову лінію.

https://censor.net/ua/Голова "Енергоатома" Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла .

моя примітка - отой самий ДЕБІЛ Мілованов член наглядової ради ЕНЕРГОАТОМУ , саме того ,котрим керував у вовки Деркач , в подяку за плівки проти Порошенко та й взагалі готував ЗАЕС до захвату у 2022му ... саме той Мілованов котрий закрив студентів відмивати Єрмака на зустрічі а вони його ОПУстили та й цей виклали в ЗМІ.

з новини на ЦН

Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.

Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.

Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін. Джерело: https://censor.net/n3569757
показать весь комментарий
21.08.2025 17:41 Ответить
ЯК ОЦЬОМУ МАРОДЕРАТУ - ТА ЩЕ Й КРАДУТЬ КРЕМЛІВСЬКИМИ РАБАМИ В УКРАЇНІ , як їм мають допомагати партнери , коли у ЗЕ-Єрмакомародерні СВІЙ ГЕНПРОКУРОР рулить корупцією та контрабандою.

А НАБУ З САПАМИ лиш картинка після вибухів протесту молоді
показать весь комментарий
21.08.2025 17:45 Ответить
Підсудному Бені також повернули фересплави і глиноземний - свій прокурор відпрацьовує.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:15 Ответить
Потужний Трамп
показать весь комментарий
21.08.2025 17:43 Ответить
ЄРМАК ПОТУЖНІШИЙ!
показать весь комментарий
21.08.2025 17:47 Ответить
Але назви цих пунктів ніхто не називає чомусь.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:25 Ответить
Называли и не раз.
Карту показывали с названиями этих сел.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:35 Ответить
Освободили шесть, а потеряли в это время сколько? Шестнадцать?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:37 Ответить
Сомневаюсь, что они населенные. Хотя, учитывая, что государство не помогает людям...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:16 Ответить
 
 