ВСУ зачистили от оккупантов шесть населенных пунктов на Покровском направлении, - Сырский

Несмотря на численное превосходство противника на Покровском направлении, Силы обороны Украины зачистили от врага шесть населенных пунктов, ликвидированы сотни российских оккупантов.

Об этом в Фейсбуке сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отработал на выезде на Покровском направлении, где посетил органы военного управления, корпуса и бригады, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступлении.

"Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищено шесть населенных пунктов, уничтожено сотни российских оккупантов", - подчеркнул Сырский.

Главком заслушал доклады командиров относительно особенностей оперативной обстановки, проблемных вопросов и потребностей подразделений.

"Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - рассказал генерал.

Также Сирский отметил результативную работу в операционной зоне ОТГ "Донецк" вновь созданных корпусов, которые приняли свои полосы ответственности и работают с определенным комплектом войск. Он поблагодарил украинских воинов за храбрость и самоотверженность в обороне украинской Донетчины.

