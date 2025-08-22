Две реальности: Покровск - до войны, и реальность города. ВИДЕО

Бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ опубликовали видеозапись, на которой сняты известные в Покровске сооружения до начала полномасштабного вторжения оккупантов и в нынешнее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах настоящего практически уничтоженный россиянами город.

"До полномасштабного вторжения в Покровске проживали более 62 тысяч человек. По состоянию на август 2025 года, осталось около тысячи жителей. За три с половиной года город пережил сотни варварских атак России. Здесь погибли и были ранены сотни мирных людей. Разрушены предприятия, повреждены автомобили, жилые дома, школы и детсады, даже продуктовые магазины. Почти 100% жилого фонда - повреждено. На видео - контраст двух реальностей: мирной жизни и настоящего, где время будто остановилось среди руин. Несмотря на боль и страдания - Покровск стоит. Покровск - западные ворота Донбасса. 7-й корпус ШР ДШВ стоит, чтобы эти ворота стали несокрушимыми для российских оккупантов", - пишут бойцы в комментарии к видео.

