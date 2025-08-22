На Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях ВСУ отразили более сотни атак врага, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 157 боевых столкновений на 10 направлениях.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 44 ракетами и 75 авиационных ударов, сбросил 125 управляемых авиационных бомб, привлек 5 875 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5 709 артиллерийских обстрелов, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Орехов, Новоукраинка, Красная Криница Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 252 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак, в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Орехово, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затышок, Котлино, Удачное, Лысовка, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства ракетных войск и артиллерии, шесть пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

В общем за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 790 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 318 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 33 ракеты, 110 единиц автомобильной техники оккупантов.

