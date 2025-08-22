РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 074 320 человек (+790 за сутки), 11 124 танка, 31 835 артсистем, 23 160 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 074 320 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1074320 (+790) человек;

танков - 11124 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 23160 (+3) ед.;

артиллерийских систем - 31835 (+46) ед.;

РСЗО - 1472 (+1) ед.;

средства ПВО - 1210 (+1) ед.;

самолетов - 422 (+0) ед.;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 52787 (+318);

крылатые ракеты - 3598 (+33);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 59426 (+110);

специальная техника - 3944 (+0).

Потери РФ 21 августа

Потери РФ 21 августа

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
22.08.2025 08:08 Ответить
rus-NE PEACE - DA !
22.08.2025 08:11 Ответить
Минув 4202 день москальсько-української війни.
165! одиниць знищеної техніки та 790 чумардосів за день.
Броня мінімум. ППО добре. Арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 074 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
22.08.2025 08:23 Ответить
22.08.2025 08:25 Ответить
ввх відновлюй розлив "путінки", бо немає стимулу здихати у холопів, бояра уже так не вставляє
22.08.2025 08:30 Ответить
Щось котрий день кількість "хороших" кацапів зменшується - або вони вже не так напирають, або ми втомились їх перевиховувати.
22.08.2025 09:04 Ответить
 
 