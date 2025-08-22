Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 074 320 человек (+790 за сутки), 11 124 танка, 31 835 артсистем, 23 160 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 074 320 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1074320 (+790) человек;

танков - 11124 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 23160 (+3) ед.;

артиллерийских систем - 31835 (+46) ед.;

РСЗО - 1472 (+1) ед.;

средства ПВО - 1210 (+1) ед.;

самолетов - 422 (+0) ед.;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 52787 (+318);

крылатые ракеты - 3598 (+33);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 59426 (+110);

специальная техника - 3944 (+0).

