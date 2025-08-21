3 633 23
Российская мать проклинает своего сына за то, что он сбежал из армии за границу и советует "не быть трусом". ВИДЕО
Российская женщина проклинает своего сына за то, что тот отказался служить в путинской армии и уехал за границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео, на котором мать называет своего сына предателем, с##ой и трусом, появилось в сети.
На видеоролике женщина советует ребенку "рискнуть и сходить в российскую армию", а если же он этого не сделает, то по словам матери "ее сын будет трусом".
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
для чого гинуть на чужій землі !
Путлера потрібно знищити , який вбиває свій народ
заради особистих амбіцій!
якби у нас давали 1 млн за пісдписання контракту і 100к мінімальної зп на місяць то також відбою від добровольців не було б.
ідейні кацапи вже давно здохли, залишились тільки вилупки таких мамаш та чоловіки подібних, які мріють щоб орк пішво на війну і здох, хоч якийсь толк з нього алкаша буде.
На белой ладе, будто бы в карете
Летят на кладбище- проведать сыновей
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей.
смерті , адже на їх кляту расєю ніхто не нападає
і не погрожує !!
Іі син все розуміє і не хоче іти і вбивати украінців
вам ТЦК не подобається? Вам поліція не подобається? Ви всі знаєте свої права? Ну то чекайте...