Российская мать проклинает своего сына за то, что он сбежал из армии за границу и советует "не быть трусом". ВИДЕО

Российская женщина проклинает своего сына за то, что тот отказался служить в путинской армии и уехал за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео, на котором мать называет своего сына предателем, с##ой и трусом, появилось в сети.

На видеоролике женщина советует ребенку "рискнуть и сходить в российскую армию", а если же он этого не сделает, то по словам матери "ее сын будет трусом".

армия РФ (20355) служба (40) военкомат (458) мобилизация (2883)
+18
Самиця усе життя мріяла про білі жигулі, а її вилупок виявився безсердечним пофігістом.
21.08.2025 22:15 Ответить
+15
Немцов помилився ..... не він (х7йло) є#анутий а вони(россіянє, відсотків 90%) є#ануті.
21.08.2025 22:09 Ответить
+8
ну і навіщо в кацапській армії розумний солдат? все вірно він зробив.
21.08.2025 22:13 Ответить
Міг би кацапці шось притягнути а воно десь впалило по закордонах
21.08.2025 22:08 Ответить
21.08.2025 22:09 Ответить
Не 90%, а 99,9(9)%
21.08.2025 22:15 Ответить
Як писав сам огуївший від Росії Єсенін,

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
21.08.2025 22:11 Ответить
21.08.2025 22:13 Ответить
У кацапів немає матерів. Ватосамки- проізВодительніци.
21.08.2025 22:13 Ответить
21.08.2025 22:15 Ответить
21.08.2025 22:27 Ответить
Кацапи навіть не розуміють за що вони воюють і
для чого гинуть на чужій землі !
Путлера потрібно знищити , який вбиває свій народ
заради особистих амбіцій!
21.08.2025 22:35 Ответить
за бабло.
якби у нас давали 1 млн за пісдписання контракту і 100к мінімальної зп на місяць то також відбою від добровольців не було б.
ідейні кацапи вже давно здохли, залишились тільки вилупки таких мамаш та чоловіки подібних, які мріють щоб орк пішво на війну і здох, хоч якийсь толк з нього алкаша буде.
21.08.2025 22:49 Ответить
Пуская эта кобыла, сама идёт в армию.
21.08.2025 22:18 Ответить
Вона має сама стати СВОлотою та спокотувати "гріх" сина
21.08.2025 22:23 Ответить
Цікаво, а мати Сирського телефонує йому?
21.08.2025 22:25 Ответить
А ара - хам - її , а подоляка, портнова і прочіх... ?
21.08.2025 22:30 Ответить
Портнов с мамашею уже без телефона, "лично" так сказать общается...
21.08.2025 22:42 Ответить
З інтернету:

На белой ладе, будто бы в карете
Летят на кладбище- проведать сыновей
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей.
21.08.2025 22:26 Ответить
Ще й мотівчик з якоїсь совєтської пісні крутиться в голові
21.08.2025 22:39 Ответить
Оце передивилась кремлівський марахвон чи шо у них там від міністерства правди
21.08.2025 22:29 Ответить
-Мамо, я не хочу нести бабусі пиріжки: у лісі страшно, там вовки. ---Ну, тоді я понесу. Сиротою залишитись хочеш?
21.08.2025 22:31 Ответить
Це не мать , а стерва , яка бажає своєму сину
смерті , адже на їх кляту расєю ніхто не нападає
і не погрожує !!
Іі син все розуміє і не хоче іти і вбивати украінців
21.08.2025 22:32 Ответить
А тепер уявіть, що вони зроблять з нами...
вам ТЦК не подобається? Вам поліція не подобається? Ви всі знаєте свої права? Ну то чекайте...
21.08.2025 22:39 Ответить
як яжемать, її можна зрозуміти. біла лада - це мрія її задрістанной жисті. з дитинства!! )) ростила його ростила, а він отакої, виявився в трусіках! і залишив її без мрії! ))
21.08.2025 22:41 Ответить
Эту "мать" легко можно понять. Все её знакомые свиноматки давно уже миллионеры за счёт гробовых! Ездят на белых "Ладах", погасили кредиты, жрут дорогую водку и даже виски, красят волосы в фиолетовый цвет, а некоторые, по слухам, даже приобрели себе новые трусы (хотя, не факт)! А её сын, родная кровинушка, сволочь, эгоист видите ли не хочет, как все сдохнуть ради семьи! Ну, не **** ли?
21.08.2025 22:48 Ответить
 
 