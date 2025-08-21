Российская мать проклинает своего сына за то, что он сбежал из армии за границу и советует "не быть трусом". ВИДЕО

Российская женщина проклинает своего сына за то, что тот отказался служить в путинской армии и уехал за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео, на котором мать называет своего сына предателем, с##ой и трусом, появилось в сети.

На видеоролике женщина советует ребенку "рискнуть и сходить в российскую армию", а если же он этого не сделает, то по словам матери "ее сын будет трусом".

