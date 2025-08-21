4 078 25
Російська мати проклинає свого сина за те, що він втік від армії за кордон і радить "не бути боягузом". ВIДЕО
Російська жінка проклинає свого сина за те, що той відмовився служити в путінській армії та виїхав за кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео на якому мати називає свого сина зрадником, с##ою і боягузом з'явилося у мережі.
На відеоролику жінка радить дитині "ризикнути та сходити в російську армію", а якщо ж він цього не зробить, то за словами матері "її син буде боягузом".
Топ коментарі
+18 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар21.08.2025 22:15 Відповісти Посилання
+17 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар21.08.2025 22:09 Відповісти Посилання
+8 Федір Сидоренко
показати весь коментар21.08.2025 22:13 Відповісти Посилання
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
для чого гинуть на чужій землі !
Путлера потрібно знищити , який вбиває свій народ
заради особистих амбіцій!
якби у нас давали 1 млн за пісдписання контракту і 100к мінімальної зп на місяць то також відбою від добровольців не було б.
ідейні кацапи вже давно здохли, залишились тільки вилупки таких мамаш та чоловіки подібних, які мріють щоб орк пішво на війну і здох, хоч якийсь толк з нього алкаша буде.
На белой ладе, будто бы в карете
Летят на кладбище- проведать сыновей
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей.
смерті , адже на їх кляту расєю ніхто не нападає
і не погрожує !!
Іі син все розуміє і не хоче іти і вбивати украінців
вам ТЦК не подобається? Вам поліція не подобається? Ви всі знаєте свої права? Ну то чекайте...
І це при тому, що ці тварюки у кращому випадку були лише у Турції чи Єгипті. А 90% далі свого Мухосранска ніколи нікуди не виїзджали.