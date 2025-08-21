Російська мати проклинає свого сина за те, що він втік від армії за кордон і радить "не бути боягузом". ВIДЕО

Російська жінка проклинає свого сина за те, що той відмовився служити в путінській армії та виїхав за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео на якому мати називає свого сина зрадником, с##ою і боягузом з'явилося у мережі.

На відеоролику жінка радить дитині "ризикнути та сходити в російську армію", а якщо ж він цього не зробить, то за словами матері "її син буде боягузом".

