4 078 25

Російська мати проклинає свого сина за те, що він втік від армії за кордон і радить "не бути боягузом". ВIДЕО

Російська жінка проклинає свого сина за те, що той відмовився служити в путінській армії та виїхав за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео на якому мати називає свого сина зрадником, с##ою і боягузом з'явилося у мережі.

На відеоролику жінка радить дитині "ризикнути та сходити в російську армію", а якщо ж він цього не зробить, то за словами матері "її син буде боягузом".

Топ коментарі
+18
Самиця усе життя мріяла про білі жигулі, а її вилупок виявився безсердечним пофігістом.
21.08.2025 22:15 Відповісти
+17
Немцов помилився ..... не він (х7йло) є#анутий а вони(россіянє, відсотків 90%) є#ануті.
21.08.2025 22:09 Відповісти
+8
ну і навіщо в кацапській армії розумний солдат? все вірно він зробив.
21.08.2025 22:13 Відповісти
Міг би кацапці шось притягнути а воно десь впалило по закордонах
21.08.2025 22:08 Відповісти
Немцов помилився ..... не він (х7йло) є#анутий а вони(россіянє, відсотків 90%) є#ануті.
21.08.2025 22:09 Відповісти
Не 90%, а 99,9(9)%
21.08.2025 22:15 Відповісти
Як писав сам огуївший від Росії Єсенін,

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
21.08.2025 22:11 Відповісти
ну і навіщо в кацапській армії розумний солдат? все вірно він зробив.
21.08.2025 22:13 Відповісти
У кацапів немає матерів. Ватосамки- проізВодительніци.
21.08.2025 22:13 Відповісти
Самиця усе життя мріяла про білі жигулі, а її вилупок виявився безсердечним пофігістом.
21.08.2025 22:15 Відповісти
21.08.2025 22:27 Відповісти
Кацапи навіть не розуміють за що вони воюють і
для чого гинуть на чужій землі !
Путлера потрібно знищити , який вбиває свій народ
заради особистих амбіцій!
21.08.2025 22:35 Відповісти
за бабло.
якби у нас давали 1 млн за пісдписання контракту і 100к мінімальної зп на місяць то також відбою від добровольців не було б.
ідейні кацапи вже давно здохли, залишились тільки вилупки таких мамаш та чоловіки подібних, які мріють щоб орк пішво на війну і здох, хоч якийсь толк з нього алкаша буде.
21.08.2025 22:49 Відповісти
Пуская эта кобыла, сама идёт в армию.
21.08.2025 22:18 Відповісти
Вона має сама стати СВОлотою та спокотувати "гріх" сина
21.08.2025 22:23 Відповісти
Цікаво, а мати Сирського телефонує йому?
21.08.2025 22:25 Відповісти
А ара - хам - її , а подоляка, портнова і прочіх... ?
21.08.2025 22:30 Відповісти
Портнов с мамашею уже без телефона, "лично" так сказать общается...
21.08.2025 22:42 Відповісти
З інтернету:

На белой ладе, будто бы в карете
Летят на кладбище- проведать сыновей
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей.
21.08.2025 22:26 Відповісти
Ще й мотівчик з якоїсь совєтської пісні крутиться в голові
21.08.2025 22:39 Відповісти
Оце передивилась кремлівський марахвон чи шо у них там від міністерства правди
21.08.2025 22:29 Відповісти
-Мамо, я не хочу нести бабусі пиріжки: у лісі страшно, там вовки. ---Ну, тоді я понесу. Сиротою залишитись хочеш?
21.08.2025 22:31 Відповісти
Це не мать , а стерва , яка бажає своєму сину
смерті , адже на їх кляту расєю ніхто не нападає
і не погрожує !!
Іі син все розуміє і не хоче іти і вбивати украінців
21.08.2025 22:32 Відповісти
А тепер уявіть, що вони зроблять з нами...
вам ТЦК не подобається? Вам поліція не подобається? Ви всі знаєте свої права? Ну то чекайте...
21.08.2025 22:39 Відповісти
як яжемать, її можна зрозуміти. біла лада - це мрія її задрістанной жисті. з дитинства!! )) ростила його ростила, а він отакої, виявився в трусіках! і залишив її без мрії! ))
21.08.2025 22:41 Відповісти
Эту "мать" легко можно понять. Все её знакомые свиноматки давно уже миллионеры за счёт гробовых! Ездят на белых "Ладах", погасили кредиты, жрут дорогую водку и даже виски, красят волосы в фиолетовый цвет, а некоторые, по слухам, даже приобрели себе новые трусы (хотя, не факт)! А её сын, родная кровинушка, сволочь, эгоист видите ли не хочет, как все сдохнуть ради семьи! Ну, не **** ли?
21.08.2025 22:48 Відповісти
Дуже вже хоче "z-самка" свою білу ладу отримати😂🤣🤣🤣
21.08.2025 23:24 Відповісти
Якась свиня з діри на мапі Роісі, каже сину, який, судячи з усього у нормальній країні, що він у дупі Світу. 😁
І це при тому, що ці тварюки у кращому випадку були лише у Турції чи Єгипті. А 90% далі свого Мухосранска ніколи нікуди не виїзджали.
21.08.2025 23:38 Відповісти
 
 