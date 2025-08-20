Окупант упер руки у боки і розглядає рештки свого поплічника, якого щойно розірвало дроном-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував одного із двох окупантів, які йшли дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух безпілотника розірвав росіянина на шматки. На записі видно, як його уцілілий поплічник розглядає рештки, уперши руки у боки.

"Український дрон з якимось надпотужним боєприпасом розпаковує російського солдата на Покровському напрямку Донецької області. Робота пілотів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус вісім ворожих безпілотників: оператори дронів підрозділу "Кондор Буревій" збили 4 БПЛА "Supercam", 3 "Орлани" та "Молнію". ВIДЕО