УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 191 19

Окупант упер руки у боки і розглядає рештки свого поплічника, якого щойно розірвало дроном-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував одного із двох окупантів, які йшли дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух безпілотника розірвав росіянина на шматки. На записі видно, як його уцілілий поплічник розглядає рештки, уперши руки у боки.

"Український дрон з якимось надпотужним боєприпасом розпаковує російського солдата на Покровському напрямку Донецької області. Робота пілотів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус вісім ворожих безпілотників: оператори дронів підрозділу "Кондор Буревій" збили 4 БПЛА "Supercam", 3 "Орлани" та "Молнію". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18498) Донецька область (9356) дрони (5302) Покровськ (782) 82 окрема десантно-штурмова бригада (68) Покровський район (916)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
"Сдеся бил Вася..."
показати весь коментар
20.08.2025 16:25 Відповісти
+15
Ніяк не може налюбуватися - лєпота!
показати весь коментар
20.08.2025 16:22 Відповісти
+11
мабудь дрон готували для підриву укриття чи техніки але не виключено що батарея сідала від важкого боеприпасу і оператор вирішив не пропадати ж добру
показати весь коментар
20.08.2025 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніяк не може налюбуватися - лєпота!
показати весь коментар
20.08.2025 16:22 Відповісти
Теж разів п'ять передивився
показати весь коментар
20.08.2025 17:51 Відповісти
"Сдеся бил Вася..."
показати весь коментар
20.08.2025 16:25 Відповісти
Шкода потужного ********** на таке гівно.
показати весь коментар
20.08.2025 17:25 Відповісти
Що "було під рукою"... Заряд батареї закінчувався - не везти ж "гостинчик" назад...
показати весь коментар
20.08.2025 18:01 Відповісти
А яшка,де був?
показати весь коментар
20.08.2025 17:38 Відповісти
мабудь дрон готували для підриву укриття чи техніки але не виключено що батарея сідала від важкого боеприпасу і оператор вирішив не пропадати ж добру
показати весь коментар
20.08.2025 16:27 Відповісти
🫡🇺🇦
показати весь коментар
20.08.2025 16:28 Відповісти
З таким виглядом "пацани" йдуть кишені лохів шманати. "Говоришь нєту? А єслі найду!?"
показати весь коментар
20.08.2025 16:30 Відповісти
- А часікі то нада снять )))
показати весь коментар
20.08.2025 16:32 Відповісти
Дивитися чим пообідати
показати весь коментар
20.08.2025 16:33 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
20.08.2025 16:50 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 17:21 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 17:02 Відповісти
БЕС краще закреслити...
показати весь коментар
20.08.2025 18:03 Відповісти
Музон супер! Супер Маріо здох
показати весь коментар
20.08.2025 17:03 Відповісти
Митьтєва дематеріалізація.
показати весь коментар
20.08.2025 17:46 Відповісти
Распад личности?
показати весь коментар
20.08.2025 17:54 Відповісти
Зник безвісти. Таке буває
показати весь коментар
20.08.2025 18:20 Відповісти
 
 