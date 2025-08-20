5 191 19
Окупант упер руки у боки і розглядає рештки свого поплічника, якого щойно розірвало дроном-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував одного із двох окупантів, які йшли дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух безпілотника розірвав росіянина на шматки. На записі видно, як його уцілілий поплічник розглядає рештки, уперши руки у боки.
"Український дрон з якимось надпотужним боєприпасом розпаковує російського солдата на Покровському напрямку Донецької області. Робота пілотів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+18 Яр Холодний
показати весь коментар20.08.2025 16:25 Відповісти Посилання
+15 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.08.2025 16:22 Відповісти Посилання
+11 Victor Frey #551639
показати весь коментар20.08.2025 16:27 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.08.2025 16:22 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Dmitriy Ivananets
показати весь коментар20.08.2025 17:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар20.08.2025 16:25 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Onufri Zagloba
показати весь коментар20.08.2025 17:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар20.08.2025 18:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Січень #601514
показати весь коментар20.08.2025 17:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Victor Frey #551639
показати весь коментар20.08.2025 16:27 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Сергій Удовенко
показати весь коментар20.08.2025 16:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
НБ
показати весь коментар20.08.2025 16:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Sсhool Bus
показати весь коментар20.08.2025 16:32 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар20.08.2025 16:33 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Крэйда Гібсон
показати весь коментар20.08.2025 16:50 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
олег иванов #434516
показати весь коментар20.08.2025 17:21 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Green Bill #603485
показати весь коментар20.08.2025 17:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Petro Kravchenya #550971
показати весь коментар20.08.2025 18:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр Затока
показати весь коментар20.08.2025 17:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
valeriy svan
показати весь коментар20.08.2025 17:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Boris Kravchenko
показати весь коментар20.08.2025 17:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Иван Сулима
показати весь коментар20.08.2025 18:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль