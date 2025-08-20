Оккупант стоит руки в боки и рассматривает останки своего сослуживца, которого только что разорвало дроном-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал одного из двух оккупантов, которые шли по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрыв беспилотника разорвал россиянина на куски. На записи видно, как его уцелевший сослуживец рассматривает останки, уперев руки в бока.

"Украинский дрон с каким-то сверхмощным боеприпасом распаковывает российского солдата на Покровском направлении Донецкой области. Работа пилотов 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус восемь вражеских беспилотников: операторы дронов подразделения "Кондор Буревій" сбили 4 БПЛА "Supercam", 3 "Орлана" и "Молнию". ВИДЕО