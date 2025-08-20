РУС
Оккупант стоит руки в боки и рассматривает останки своего сослуживца, которого только что разорвало дроном-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал одного из двух оккупантов, которые шли по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрыв беспилотника разорвал россиянина на куски. На записи видно, как его уцелевший сослуживец рассматривает останки, уперев руки в бока.

"Украинский дрон с каким-то сверхмощным боеприпасом распаковывает российского солдата на Покровском направлении Донецкой области. Работа пилотов 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады", - отмечается в комментарии к видео.

армия РФ (20346) Донецкая область (10538) дроны (4451) Покровск (749) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (68) Покровский район (907)
+14
"Сдеся бил Вася..."
20.08.2025 16:25 Ответить
+10
Ніяк не може налюбуватися - лєпота!
20.08.2025 16:22 Ответить
+7
мабудь дрон готували для підриву укриття чи техніки але не виключено що батарея сідала від важкого боеприпасу і оператор вирішив не пропадати ж добру
20.08.2025 16:27 Ответить
Теж разів п'ять передивився
20.08.2025 17:51 Ответить
Шкода потужного ********** на таке гівно.
20.08.2025 17:25 Ответить
А яшка,де був?
20.08.2025 17:38 Ответить
🫡🇺🇦
20.08.2025 16:28 Ответить
З таким виглядом "пацани" йдуть кишені лохів шманати. "Говоришь нєту? А єслі найду!?"
20.08.2025 16:30 Ответить
- А часікі то нада снять )))
20.08.2025 16:32 Ответить
Дивитися чим пообідати
20.08.2025 16:33 Ответить
Красівоє
20.08.2025 16:50 Ответить
20.08.2025 17:21 Ответить
20.08.2025 17:02 Ответить
Музон супер! Супер Маріо здох
20.08.2025 17:03 Ответить
Митьтєва дематеріалізація.
20.08.2025 17:46 Ответить
Распад личности?
20.08.2025 17:54 Ответить
 
 