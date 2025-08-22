Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 074 320 осіб (+790 за добу), 11 124 танки, 31 835 артсистем, 23 160 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 074 320 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1074320 (+790) осіб
танків – 11124 (+4) од
бойових броньованих машин – 23160 (+3) од
артилерійських систем – 31835 (+46) од
РСЗВ – 1472 (+1) од
засоби ППО – 1210 (+1) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52787 (+318)
крилаті ракети – 3598 (+33)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110)
спеціальна техніка – 3944 (+0)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
165! одиниць знищеної техніки та 790 чумардосів за день.
Броня мінімум. ППО добре. Арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 074 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.