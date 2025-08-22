УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 074 320 осіб (+790 за добу), 11 124 танки, 31 835 артсистем, 23 160 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 074 320 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1074320 (+790) осіб

танків – 11124 (+4) од

бойових броньованих машин – 23160 (+3) од

артилерійських систем – 31835 (+46) од

РСЗВ – 1472 (+1) од

засоби ППО – 1210 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52787 (+318)

крилаті ракети – 3598 (+33)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110)

спеціальна техніка – 3944 (+0)

Втрати РФ 21 серпня

армія рф (18514) Генштаб ЗС (7136) ліквідація (4370) знищення (8040)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
22.08.2025 08:08 Відповісти
rus-NE PEACE - DA !
22.08.2025 08:11 Відповісти
Минув 4202 день москальсько-української війни.
165! одиниць знищеної техніки та 790 чумардосів за день.
Броня мінімум. ППО добре. Арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 074 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
22.08.2025 08:23 Відповісти
22.08.2025 08:25 Відповісти
ввх відновлюй розлив "путінки", бо немає стимулу здихати у холопів, бояра уже так не вставляє
22.08.2025 08:30 Відповісти
Щось котрий день кількість "хороших" кацапів зменшується - або вони вже не так напирають, або ми втомились їх перевиховувати.
22.08.2025 09:04 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.08.2025 09:54 Відповісти
 
 