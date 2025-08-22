РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9704 посетителя онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
484 0

Оккупанты проводят перегруппировку на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

боевые действия на Запорожском направлении

Российская армия проводит перегруппировку своих войск на Запорожском направлении для проведения штурмов. Хотя количество атак на этом оттенке фронта уменьшилось, однако обстрелов стало больше.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, сейчас оккупанты активно проводят перегруппировку своих войск: накапливают штурмовые подразделения и перебрасывают личный состав этих подразделений на передовые позиции.

"Для того, чтобы восстановить активные штурмовые действия и пытаться дальше продвигаться с целью захватить под контроль Запорожскую область. Однако Силы обороны также проводят сейчас поисково-ударные действия, восстановительные действия. В частности, в населенных пунктах Плавни, Каменское", - сказал Волошин.

Смотрите также: Рашисты продвинулись возле Григорьевки и Воскресенки в Донецкой области и Темировки на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Также он рассказал, что российским подразделениям существенно увеличили норму использования артиллерийских боеприпасов - на 54%.

"Несколько увеличилось количество ФПВ-дронов и дронов камикадзе. Херсонское направление. Ежедневно мы там фиксировали где-то 250-270, ну примерно столько же фиксируем сейчас и на Запорожском. Кроме того, российские военные начали намного больше применять барражирующие боеприпасы и дроны самолетного типа", - рассказал Волошин.

Читайте также: Россия готовит активные наступления на Покровском и Запорожском направлениях, - Сырский

Автор: 

Запорожская область (3445) боевые действия (4758) Силы обороны юга (427)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 