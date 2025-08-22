Оккупанты проводят перегруппировку на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Российская армия проводит перегруппировку своих войск на Запорожском направлении для проведения штурмов. Хотя количество атак на этом оттенке фронта уменьшилось, однако обстрелов стало больше.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, сейчас оккупанты активно проводят перегруппировку своих войск: накапливают штурмовые подразделения и перебрасывают личный состав этих подразделений на передовые позиции.

"Для того, чтобы восстановить активные штурмовые действия и пытаться дальше продвигаться с целью захватить под контроль Запорожскую область. Однако Силы обороны также проводят сейчас поисково-ударные действия, восстановительные действия. В частности, в населенных пунктах Плавни, Каменское", - сказал Волошин.

Также он рассказал, что российским подразделениям существенно увеличили норму использования артиллерийских боеприпасов - на 54%.

"Несколько увеличилось количество ФПВ-дронов и дронов камикадзе. Херсонское направление. Ежедневно мы там фиксировали где-то 250-270, ну примерно столько же фиксируем сейчас и на Запорожском. Кроме того, российские военные начали намного больше применять барражирующие боеприпасы и дроны самолетного типа", - рассказал Волошин.

