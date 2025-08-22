Окупанти проводять перегрупування на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня
Російська армія проводить перегрупування своїх військ на Запорізькому напрямку задля проведення штурмів. Хоча кількість атак на цьому відтінку фронту зменшилась, проте обстрілів побільшало.
Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.
За словами речника, наразі окупанти активно проводять перегрупування своїх військ: накопичують штурмові підрозділи та перекидають особовий склад цих підрозділів на передові позиції.
"Для того, щоб відновити активні штурмові дії і намагатися далі просуватись з метою захопити під контроль Запорізьку область. Проте Сили оборони також проводять зараз пошуково-ударні дії, відновлювальні дії. Зокрема в населених пунктах: Плавні, Кам’янське", - сказав Волошин.
Також він розповів, що російським підрозділам суттєво збільшили норму використання артилерійських боєприпасів – на 54%.
"Дещо збільшилась кількість ФПВ-дронів та дронів камікадзе. Херсонський напрямок. Щодня ми там фіксували десь 250-270, ну приблизно стільки ж фіксуємо зараз і на Запорізькому. Крім того, російські військові почали на багато більше застосовувати баражуючі боєприпаси і дрони літакового типу", - розповів Волошин.
