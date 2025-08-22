УКР
Окупанти проводять перегрупування на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня

бойові дії на Запорізькому напрямку

Російська армія проводить перегрупування своїх військ на Запорізькому напрямку задля проведення штурмів. Хоча кількість атак на цьому відтінку фронту зменшилась, проте обстрілів побільшало.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, наразі окупанти активно проводять перегрупування своїх військ: накопичують штурмові підрозділи та перекидають особовий склад цих підрозділів на передові позиції.

"Для того, щоб відновити активні штурмові дії і намагатися далі просуватись з метою захопити під контроль Запорізьку область. Проте Сили оборони також проводять зараз пошуково-ударні дії, відновлювальні дії. Зокрема в населених пунктах: Плавні, Кам’янське", - сказав Волошин.

Дивіться також: Рашисти просунулися біля Григорівки і Воскресенки на Донеччині та Темирівки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Також він розповів, що російським підрозділам суттєво збільшили норму використання артилерійських боєприпасів – на 54%.

"Дещо збільшилась кількість ФПВ-дронів та дронів камікадзе. Херсонський напрямок. Щодня ми там фіксували десь 250-270, ну приблизно стільки ж фіксуємо зараз і на Запорізькому. Крім того, російські військові почали на багато більше застосовувати баражуючі боєприпаси і дрони літакового типу", - розповів Волошин.

Читайте також: Росія готує активні наступи на Покровському та Запорізькому напрямках, - Сирський

Запорізька область (3980) бойові дії (4513) Сили оборони півдня (452)
