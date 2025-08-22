РУС
Ракетные войска и артиллерия уничтожили пункт управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на Донетчине. ВИДЕО

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на временно оккупированной территории Донецкой области, а также уничтожили большой склад боеприпасов захватчиков.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подразделение "Рубикон" создали только в августе 2024 года, однако оно быстро стало одним из самых эффективных технологических формирований противника.

"Из-за их действий мы теряем разведывательные дроны, самолеты, бомбардировщики, а главное - экипажи", - говорится в одном из аналитических обзоров.

армия РФ (20363) Генштаб ВС (6832) уничтожение (7726) Донецкая область (10560)
Добра справа.
Ті чорти багато крові попили...
22.08.2025 17:20 Ответить
Коттон на коттоні з повторними бавовнами... Ну і "задымлєньє" - як без нього...
22.08.2025 17:45 Ответить
Гарна новина-виконавцям респект...
22.08.2025 17:51 Ответить
Елітний російський підрозділ "Рубікон" передислокувався до елітних апартаментів. У пеклі.
22.08.2025 18:02 Ответить
Нема більше Рубікону. Слава ЗСУ
22.08.2025 18:44 Ответить
 
 