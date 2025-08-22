Ракетные войска и артиллерия уничтожили пункт управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на Донетчине. ВИДЕО

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на временно оккупированной территории Донецкой области, а также уничтожили большой склад боеприпасов захватчиков.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подразделение "Рубикон" создали только в августе 2024 года, однако оно быстро стало одним из самых эффективных технологических формирований противника.

"Из-за их действий мы теряем разведывательные дроны, самолеты, бомбардировщики, а главное - экипажи", - говорится в одном из аналитических обзоров.

