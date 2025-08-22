2 852 5
Ракетные войска и артиллерия уничтожили пункт управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на Донетчине. ВИДЕО
Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на временно оккупированной территории Донецкой области, а также уничтожили большой склад боеприпасов захватчиков.
Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подразделение "Рубикон" создали только в августе 2024 года, однако оно быстро стало одним из самых эффективных технологических формирований противника.
"Из-за их действий мы теряем разведывательные дроны, самолеты, бомбардировщики, а главное - экипажи", - говорится в одном из аналитических обзоров.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ті чорти багато крові попили...