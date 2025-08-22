На фронте зафиксировано 60 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 60 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Заречное, Середина-Буда, Муравьиная, Студенок Сумской области; также авиаударам подверглись Старая Гута и Зноб-Новгородское Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупантов, имеют успехи в некоторых локациях.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении пока атак противника не зафиксировано.
На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово. Силы обороны успешно отбили три атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Сиверском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой пока продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении украинские военные отбили наступление противника вблизи Белой Горы.
На Торецком направлении захватчики пять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Константиновка пострадала от удара вражеских КАБов.
На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.
На Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Ольговское, Запорожское и Темировка. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиация врага ударила авиабомбами по Вишневому.
Боевые действия на юге
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Степногорску и Успеновке.
На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.
На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Серебрянському лісі на Лиманському напрямку ситуація продовжує погіршуватись.
Російські війська закрили «кишеню» на захід від Діброви, просунулися на південь від електричної підстанції в напрямку річки Сіверський Донець. Просування склало в сумі площу до 19.4 км².
Закриття "кишені" на захід від Діброви дозволило противнику унеможливити фланговий удар ЗСУ, що у свою чергу дозволило російським військам додатково задіяти сили, що звільнилися в районі електричної підстанції, звідки вони рушили в напрямку річки Сіверський Донець. Вихід противника до річки з подальшим розширенням зони контролю ставить під удар гарнізон ЗСУ у східній частині Серебрянського лісу, що залишилась."