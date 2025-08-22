На фронте зафиксировано 60 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 60 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Заречное, Середина-Буда, Муравьиная, Студенок Сумской области; также авиаударам подверглись Старая Гута и Зноб-Новгородское Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупантов, имеют успехи в некоторых локациях.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении пока атак противника не зафиксировано.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово. Силы обороны успешно отбили три атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой пока продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские военные отбили наступление противника вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики пять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Константиновка пострадала от удара вражеских КАБов.

На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Ольговское, Запорожское и Темировка. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиация врага ударила авиабомбами по Вишневому.

Боевые действия на юге

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Степногорску и Успеновке.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.