Пехотные штурмы на пяти направлениях фронта продолжаются ежедневно, - Пивненко

На ключевых направлениях украинские войска ежедневно отражают многочисленные пехотные атаки врага на Покровском, Торецком, Купянском, Лиманском и Южно-Слобожанском фронтах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Пивненко посетил подразделения Национальной гвардии Украины, выполняющие задачи на самых горячих участках фронта - удерживают оборону и отражают штурмы врага на Покровском и Торецком направлениях, в районе Часова Яра, а также на Купянском, Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях.

"Пообщался с командирами 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия". Заслушал отдельные доклады командиров бригад по оперативной обстановке, тактике врага и вызовам и насущным потребностям. Вместе с командованием обсудили дальнейшие шаги для повышения эффективности обороны, взаимодействия и логистики", - отметил Пивненко.

Он подчеркнул, что обстановка на фронте остается крайне напряженной: россияне не оставляют попыток прорвать оборону.

"Ежедневно происходят десятки пехотных штурмов. Активно работает вражеская артиллерия и БпЛА. С нашей стороны - адекватный ответ и эффективное поражение противника. Наш ответ - слаженный и решительный. Это чувствует враг", - подчеркнул Пивненко.

На Добропольском направлении подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны наносят противнику ощутимые потери. Только за последние несколько дней россияне потеряли безвозвратно более 200 захватчиков, а с начала операции - более 1 100. Также враг потерял десятки единиц техники и вооружения: танки, боевые машины, артиллерию, автомобильную и мототехнику, беспилотники.

"На прошлой неделе наши военнослужащие Нацгвардии вместе со смежными и подчиненными подразделениями, проведя контрударные и ударно-поисковые действия, остановили продвижение противника в районе Доброполья, зачистив 6 населенных пунктов. Как результат - противник понес значительные потери в живой силе и технике. Взято в плен около 20 оккупантов. Силами обороны была стабилизирована ситуация", - добавил Пивненко.

Он вручил награды гвардейцам, которые ежедневно демонстрируют мужество, выдержку и профессионализм. Также Пивненко отметил личный состав батальона полиции особого назначения ГУНП в Донецкой области, который выполняет задачи совместно с подразделениями НГУ, и наградил командиров, которые своими взвешенными и четкими решениями обеспечивают выполнение поставленных задач.

