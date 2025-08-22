Піхотні штурми на п’яти напрямках фронту тривають щодня, - Півненко
На ключових напрямках українські війська щоденно відбивають численні піхотні атаки ворога на Покровському, Торецькому, Куп’янському, Лиманському та Південно-Слобожанському фронтах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Півненко відвідав підрозділи Національної гвардії України, що виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту - утримують оборону та відбивають штурми ворога на Покровському і Торецькому напрямках, у районі Часового Яру, а також на Куп’янському, Лиманському й Південно-Слобожанському напрямках.
"Поспілкувався з командирами 1-го корпусу НГУ "Азов" та 2-го корпусу НГУ "Хартія". Заслухав окремі доповіді командирів бригад щодо оперативної обстановки, тактики ворога й викликів та нагальних потреб. Разом із командуванням обговорили подальші кроки для підвищення ефективності оборони, взаємодії та логістики", - зазначив Півненко.
Він підкреслив, що обстановка на фронті залишається вкрай напруженою: росіяни не полишають спроб прорвати оборону.
"Щоденно відбуваються десятки піхотних штурмів. Активно працює ворожа артилерія та БпЛА. З нашого боку – адекватна відповідь та ефективне ураження противника. Наша відповідь - злагоджена й рішуча. Це відчуває ворог", - наголосив Півненко.
На Добропільському напрямку підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони завдають противнику відчутних втрат. Лише за останні кілька днів росіяни втратили безповоротно понад 200 загарбників, а від початку операції - понад 1 100. Також ворог втратив десятки одиниць техніки та озброєння: танки, бойові машини, артилерію, автомобільну й мототехніку, безпілотники.
"Минулого тижня наші військовослужбовці Нацгвардії разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами, провівши контрударні та ударно-пошукові дії, зупинили просування противника в районі Добропілля, зачистивши 6 населених пунктів. Як результат - противник зазнав значних втрат у живій силі й техніці. Взято у полон близько 20 окупантів. Силами оборони було стабілізовано ситуацію", - додав Півненко.
Він вручив нагороди гвардійцям, які щодня демонструють мужність, витримку й професіоналізм. Також Півненко відзначив особовий склад батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Донецькій області, який виконує завдання спільно з підрозділами НГУ, та нагородив командирів, які своїми виваженими та чіткими рішеннями забезпечують виконання поставлених завдань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(пан генерал батько залужний)
нажаль, рожева фарба закінчилася.
а то, ми б як вдарили фламінгами.....
ну, а поки, воюємо лопатами!