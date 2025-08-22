Піхотні штурми на п’яти напрямках фронту тривають щодня, - Півненко

На ключових напрямках українські війська щоденно відбивають численні піхотні атаки ворога на Покровському, Торецькому, Куп’янському, Лиманському та Південно-Слобожанському фронтах.

Півненко відвідав підрозділи Національної гвардії України, що виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту - утримують оборону та відбивають штурми ворога на Покровському і Торецькому напрямках, у районі Часового Яру, а також на Куп’янському, Лиманському й Південно-Слобожанському напрямках.

"Поспілкувався з командирами 1-го корпусу НГУ "Азов" та 2-го корпусу НГУ "Хартія". Заслухав окремі доповіді командирів бригад щодо оперативної обстановки, тактики ворога й викликів та нагальних потреб. Разом із командуванням обговорили подальші кроки для підвищення ефективності оборони, взаємодії та логістики", - зазначив Півненко.

Він підкреслив, що обстановка на фронті залишається вкрай напруженою: росіяни не полишають спроб прорвати оборону.

"Щоденно відбуваються десятки піхотних штурмів. Активно працює ворожа артилерія та БпЛА. З нашого боку – адекватна відповідь та ефективне ураження противника. Наша відповідь - злагоджена й рішуча. Це відчуває ворог", - наголосив Півненко.

На Добропільському напрямку підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони завдають противнику відчутних втрат. Лише за останні кілька днів росіяни втратили безповоротно понад 200 загарбників, а від початку операції - понад 1 100. Також ворог втратив десятки одиниць техніки та озброєння: танки, бойові машини, артилерію, автомобільну й мототехніку, безпілотники.

"Минулого тижня наші військовослужбовці Нацгвардії разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами, провівши контрударні та ударно-пошукові дії, зупинили просування противника в районі Добропілля, зачистивши 6 населених пунктів. Як результат - противник зазнав значних втрат у живій силі й техніці. Взято у полон близько 20 окупантів. Силами оборони було стабілізовано ситуацію", - додав Півненко.

Він вручив нагороди гвардійцям, які щодня демонструють мужність, витримку й професіоналізм. Також Півненко відзначив особовий склад батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Донецькій області, який виконує завдання спільно з підрозділами НГУ, та нагородив командирів, які своїми виваженими та чіткими рішеннями забезпечують виконання поставлених завдань.

