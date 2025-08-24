У районі Добропілля ворог в оточенні, основну загрозу вдалося нейтралізувати, - ОСУВ "Дніпро"

Найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки, проте в Добропіллі наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу.

Він уточнив, що на цих напрямках ситуація найбільш напружена, тоді як на інших – трохи спокійніше.

Їхня амбітна мета – контроль над околицями Покровська та тиск у бік Дніпропетровської області", – зазначив речник.

За його словами, у Покровській агломерації також зафіксовані випадки, коли ворог переодягався у форму Збройних сил України або цивільний одяг.

У Часовому Яру Донецької області російські окупаційні війська контролюють лише західну частину міста. Сили оборони України продовжують утримувати позиції. Подібна ситуація й у місті Торецьк: ворог зайняв значну частину, але повного контролю над містом не має. "Ситуація там непроста, але для росіян вона також складна: їхні надії, що вони швидко захоплять місто, не виправдалися", – підкреслив Трегубов.

В районі Добропілля, за його словами, "ворог в оточенні і добивається". Як сказав речник, "основну загрозу вдалося загасити, але ситуація там простою не стала".

"Наразі по всій лінії зіткнення ситуація простою не є, бо співвідношення сил та засобів зараз не на нашу користь, в першу чергу стосовно особового складу", - додав Трегубов.

