Ворог перебуває в оточенні в районі Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

арміярф,окупанти,рашисти,рф

Підрозділи російської армії, які перебували під Добропіллям, оточені й ліквідуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго" , — сказав він.

Станом на 24 серпня повідомлялося, що найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки, проте в Добропіллі наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу.

Донецька область, Покровський район, Добропілля, ОСУВ Дніпро
єрмак добазариться і їх випустять.
30.08.2025 14:57 Відповісти
Спочатку оце брехливе ОСУВ Дніпро, брехало, що кацапи не прорвалися в районі Добропілля, що це просто пару ДРГ зайшло на 20 км.
Потім була брехня від цього ОСУВ Дніпро, що кацапи не зайшли в Дніпропетровську область.
Все що говорить речник ОСУВ Дніпро це чиста брехня.
Тому, вже давно ці всі ОСУВ, ОТУ мали бути ліквідовані а відповідальність за оборону мала бути передана новоствореним корпусами.
Чому ще досі цього не зроблено?
30.08.2025 14:58 Відповісти
а може ти брехун?
30.08.2025 16:18 Відповісти
перебуває в оточенні ? яка кількість ?
30.08.2025 15:02 Відповісти
Там оту клешню роз-ли в хвіст та гриву. Ще тиждень назад.
30.08.2025 15:33 Відповісти
тобто...новина ?вже тиждень тому
30.08.2025 15:41 Відповісти
 
 