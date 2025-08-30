Ворог перебуває в оточенні в районі Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

Підрозділи російської армії, які перебували під Добропіллям, оточені й ліквідуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго" , — сказав він.

Станом на 24 серпня повідомлялося, що найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки, проте в Добропіллі наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу.