Ворог перебуває в оточенні в районі Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
Підрозділи російської армії, які перебували під Добропіллям, оточені й ліквідуються.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.
"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго" , — сказав він.
Станом на 24 серпня повідомлялося, що найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки, проте в Добропіллі наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу.
Потім була брехня від цього ОСУВ Дніпро, що кацапи не зайшли в Дніпропетровську область.
Все що говорить речник ОСУВ Дніпро це чиста брехня.
Тому, вже давно ці всі ОСУВ, ОТУ мали бути ліквідовані а відповідальність за оборону мала бути передана новоствореним корпусами.
Чому ще досі цього не зроблено?