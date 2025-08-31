Россияне продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState
Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Заречном (Краматорский район Донецкой области) и вблизи Малиевки (Синельниковский район Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.
