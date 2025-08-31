РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8373 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
2 860 7

Россияне продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Заречном (Краматорский район Донецкой области) и вблизи Малиевки (Синельниковский район Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты имеют продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение россиян в Донецкой и Днепропетровской областях
Фото: DeepState
Продвижение россиян в Донецкой и Днепропетровской областях
Фото: DeepState

Автор: 

Донецкая область (10642) Днепропетровская область (4404) Синельниковский район (214) Краматорский район (629) Малиевка (5) Заречное (28) DeepState (248)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лізуть далі і постійно ******* - нам би тільки Донбас захопити
показать весь комментарий
31.08.2025 12:22 Ответить
Поки є просування, Тармп та Путін і жопу не почешуть друг другу для миру. І ти, віслюк оманський, не тринди про мир та гарантії, а дивись на карту.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:23 Ответить
Ще Байден казав, що для переговорів з позиції сили, Гундос повинен стабілізувати фронт. А він фронт стабілізувати не здатен від слова взагалі. Зате сцирський рапортує постійно про "успіхи", хз які.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:06 Ответить
Чому у бійців ЗСУ не вистачає дронів? Лише дрони взмозі зупинити відморожених
показать весь комментарий
31.08.2025 12:33 Ответить
От нашо то ****"ти(Сказав Сцирський,що наступ москалів в 2025 році провалився(
показать весь комментарий
31.08.2025 12:54 Ответить
Кожен день кацапи просуваються, таке складається враження, що наше керівництво не здатне організувати оборону. Наобирали, паскуди.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:07 Ответить
Повільно повзуть. Але у Дніпрі скоріше буде те саме що у Сумщині, чи Харківщині.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:13 Ответить
 
 