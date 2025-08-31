УКР
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Зарічному (Краматорський район Донецької області) та поблизу Маліївки (Синельниківський район Дніпропетровської області)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, - DeepState. МАПИ

Просування росіян на Донеччині та Дніпропетровщині
Фото: DeepState
Просування росіян на Донеччині та Дніпропетровщині
Фото: DeepState

+14
Поки є просування, Тармп та Путін і жопу не почешуть друг другу для миру. І ти, віслюк оманський, не тринди про мир та гарантії, а дивись на карту.
показати весь коментар
31.08.2025 12:23 Відповісти
+6
Лізуть далі і постійно ******* - нам би тільки Донбас захопити
показати весь коментар
31.08.2025 12:22 Відповісти
+5
Чому у бійців ЗСУ не вистачає дронів? Лише дрони взмозі зупинити відморожених
показати весь коментар
31.08.2025 12:33 Відповісти
