Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Зарічному (Краматорський район Донецької області) та поблизу Маліївки (Синельниківський район Дніпропетровської області)", - йдеться в повідомленні.
Андрій Лавриненко
31.08.2025 12:23
Валентин Коваль #587289
31.08.2025 12:22
Віктор Мильчинко
31.08.2025 12:33
Валентин Коваль #587289
31.08.2025 12:22
Андрій Лавриненко
31.08.2025 12:23
Віктор Мильчинко
31.08.2025 12:33
Павел Старостенко
31.08.2025 14:03
Igor Grytselyak
31.08.2025 12:54
Alfred #573044
31.08.2025 13:07
Чермандер
31.08.2025 13:13
Поділля16
31.08.2025 14:42
Виктор Гурт
31.08.2025 14:58
