"Сезонная" наступательная кампания РФ закончилась практически ничем, - Генштаб

В Генштабе отреагировали на отчет начальника генштаба ВС РФ по "итогам весенне-летней кампании 2025 года", назвав его российской пропагандой и попыткой выдать желаемое за действительное.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что в основе "отчета" лежат попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь.

"Ведь спустя три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем. Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом. Зато с начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

Фейковые реляции противника о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях - ничто иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что за этот год только в операционной зоне УВ "Курск" украинские воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. Зато сегодня украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют противника из других приграничных населенных пунктов.

"Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены. В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, - это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными. Массовое награждение 120 тысяч российских воинов лишь подтверждает масштабы потерь", - добавили в Штабе.

Также в Генштабе опровергли заявления РФ о "высокоточных ударах" страны-агрессора "исключительно по военным объектам": "Где упадет российский "Искандер" - там и "окажется" "командный пункт ВСУ" или "база иностранных наемников"".

Тезис об "уничтожении украинской ракетной промышленности" также является пропагандистской иллюзией. Регулярные точные удары по военным объектам в глубине России - лучшее опровержение кремлевских баек.

"Итоговый отчет генерала Герасимова - типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси.

Украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет продолжать проведение наступательных действий против Украины.