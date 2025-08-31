РУС
"Сезонная" наступательная кампания РФ закончилась практически ничем, - Генштаб

Генштаб о провале наступления россиян

В Генштабе отреагировали на отчет начальника генштаба ВС РФ по "итогам весенне-летней кампании 2025 года", назвав его российской пропагандой и попыткой выдать желаемое за действительное.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что в основе "отчета" лежат попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь.

"Ведь спустя три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем. Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом. Зато с начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 140 человек (+810 за сутки), 11 151 танк, 32 199 артсистем, 23 212 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Фейковые реляции противника о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях - ничто иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что за этот год только в операционной зоне УВ "Курск" украинские воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. Зато сегодня украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют противника из других приграничных населенных пунктов.

"Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены. В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, - это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными. Массовое награждение 120 тысяч российских воинов лишь подтверждает масштабы потерь", - добавили в Штабе.

Также в Генштабе опровергли заявления РФ о "высокоточных ударах" страны-агрессора "исключительно по военным объектам": "Где упадет российский "Искандер" - там и "окажется" "командный пункт ВСУ" или "база иностранных наемников"".

Также читайте: Убитых и раненых в войне РФ против Украины больше, чем было в США во время Второй мировой, - Келлог

Тезис об "уничтожении украинской ракетной промышленности" также является пропагандистской иллюзией. Регулярные точные удары по военным объектам в глубине России - лучшее опровержение кремлевских баек.

"Итоговый отчет генерала Герасимова - типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси.

Украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года", - отметили в Генштабе.

Также читайте: Мир еще много лет будет бороться с путинской Россией, - Мерц

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет продолжать проведение наступательных действий против Украины.

За літній період 2025 року, за даними аналітичного проекту DeepState, росіяни захопили понад 550 квадратних кілометрів території України.
31.08.2025 10:44 Ответить
500 квадратних метрів
31.08.2025 11:02 Ответить
Оце таке доповідають Найвеличнішому Зелідору.
Так і переможемо!
31.08.2025 11:04 Ответить
"Герасимов: В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, а в Херсонской области - 76%. ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.", - пише RT
31.08.2025 11:44 Ответить
Почему это ничем, утилизировано огромное количество ватных дегенератов...
31.08.2025 11:01 Ответить
За даними ISW, російська влада використовувала підготовку до саміту лідерів США та РФ на Алясці як можливість наростити арсенал безпілотників та ракет. Разом з тим, удари по території України здійснювались вибірково з метою створення враження з американської сторони про готовність Москви до конструктивного діалогу.

"Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет і безпілотників і погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", - йдеться у повідомленні.
31.08.2025 11:14 Ответить
аналітика рівня мішкі подоляка або марафона. А до зустрічі на Алясці рашка не могла накопичувати ракети ?
31.08.2025 11:32 Ответить
Нічім не закінчилась. Ось курська операція закінчилась чім. А ця компанія закінчилась нічім. Торецьк і Часів Яр ми самі віддали. Але Покровськ, Мирноград, Куп'янськ і Лиман не віддамо. Ні, ні!!
31.08.2025 11:24 Ответить
А тисячі наших полеглих воїнів це також "нічим"?
Цинічні та лицемірні совки.
31.08.2025 11:36 Ответить
У війні на виснаження абсолютно байдуже, скільки територій захоплено. Бо мета - перемолоти ворожу армію в нуль. Так що не метри рахуйте, а загиблих українців.
31.08.2025 11:37 Ответить
 
 