"Сезонна" наступальна кампанія РФ закінчилася практично нічим, - Генштаб

Генштаб про провал наступу росіян

У Генштабі відреагували на звіт начальника генштабу зс рф щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року", назвавши його росйською пропагндою та намаганням видати бажане за дійсне.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, наголошується, що в основі "звіту" лежать спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня.

"Адже через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим. Попри заяви герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість, із початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Фейкові реляції противника про "зони безпеки" в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що за цей рік лише в операційній зоні УВ "Курськ" українські воїни ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тисяч дістали поранення. Натомість сьогодні українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

"Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими. Масове нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби втрат", - додали в Штабі.

Також у Генштабі спростували заяви РФ щодо "високоточних ударів" країни-агресора "виключно по військових об’єктах": "Де впаде російський "Іскандер" – там і "опиниться" "командний пункт ЗСУ" або "база іноземних найманців"".

Теза про "знищення української ракетної промисловості" також є пропагандистською ілюзією. Регулярні влучні удари по військових об’єктах углибині росії – найкраще спростування кремлівських байок.

"Підсумковий звіт генерала герасимова – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи.

Українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія продовжуватиме проведення наступальних дій проти України.

Генштаб ЗС (7180) росія (67436) війна в Україні (5947)
