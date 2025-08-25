УКР
Убитих та поранених у війні РФ проти України більше, ніж було у США під час Другої світової, - Келлог

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог

Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог стверджує, що зараз кількість вбитих та поранених у російсько-українській війні більша, ніж було у США під час Другої світової війни.

Про це він сказав журналістам після Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спецпосланець також наголосив на масштабах руйнувань, шкоді й збитках, які принесла російська війна.

"І якщо говорити про участь США у Другій світовій, і це йдеться про бої на Сицилії, в Африці, Нормандії, треба пам'ятати про те, скільки це коштувало в тому числі життів, і подивитися, скільки зараз маємо загиблих з української, з російської сторони. Подумайте також про масштаби руйнувань [через війну в Україні]… Про шкоду і збитки, які принесли ці [бойові] дії. Саме про це говорить президент [США Дональд] Трамп. Він справді надзвичайна людина і прихильник миру", - сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа заявив, що "воювати простіше, ніж досягати миру", але висловив надію, що наступний День Незалежності Україна зустріне вільною та мирною.

Топ коментарі
+5
Якщо читати далі заголовку - то Келлог мав на увазі "більше ніж втрати США у Другій Світовій" - понад 400 тисяч вбитими.
25.08.2025 15:55 Відповісти
+4
вони трампісти всім там *******?
25.08.2025 15:54 Відповісти
+3
Не думал что он настолько тупой.
25.08.2025 15:54 Відповісти
вони трампісти всім там *******?
25.08.2025 15:54 Відповісти
А у нас дебилы читать не умеют, посравнению с США. США потеряла 407 000 человек. Мы - больше, в чем он не прав?
25.08.2025 16:00 Відповісти
Не ми а москалі
25.08.2025 16:02 Відповісти
Он имеет в виду общие потери - і подивитися, скільки зараз маємо загиблих з української, з російської сторони. Джерело: https://censor.net/ua/n3570426
25.08.2025 16:51 Відповісти
Не думал что он настолько тупой.
25.08.2025 15:54 Відповісти
прочитать дальше заголовка не?
25.08.2025 15:58 Відповісти
Часи недолугих популістів...
25.08.2025 15:55 Відповісти
Якщо читати далі заголовку - то Келлог мав на увазі "більше ніж втрати США у Другій Світовій" - понад 400 тисяч вбитими.
25.08.2025 15:55 Відповісти
405 тысяч погибших и более 670 тысяч раненых.
25.08.2025 16:54 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ssha-davyat-na-ukrainu-evropa-stoit-ryadom/ Олег Пономарь:
Администрация США и Трумп считают, что Украина должна подвинуться в вопросе границ Донбасса (сдать территории).
Вчера Венс заявил, что Украине нужно решать вопрос с границами, и что россияне и так уже значительно понизили свои требования (на самом деле россияне удачно впарили Венсу и Трампу воздух). То есть, американцы теперь давят на Украину, Украина не соглашается и Трамп злится.
Келлог такие вопросы не решает - он вчера привез позицию Трампа и всё.
Теперь в конце недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения перспектив будущих переговоров между Украиной и Россией.
Европа, в отличие от США, поддерживает позицию Украины по недопущению оставления Донбасса. Символично, что также в конце недели в Брюсселе соберутся министры обороны стран членов ЕС и будут заканчивать работу по гарантиям безопасности.
25.08.2025 15:59 Відповісти
Перекличка идиотов что не читают дальше загаловка Как всегда их больше половины, может даже 73% )))
25.08.2025 16:01 Відповісти
Ну взагалі-то, якщо людина хоч якось цікавиться історією, то знає, що США втратили понад 400 тис у Другу Світову.

Тут справа навіть не у тому, що не читають далі заголовку, а у тому, що більшість взагалі нічого не читає.
25.08.2025 16:20 Відповісти
Під час 2-ї світової Україна втратила 7 мільйонів людей, а кацапстан значно менше. Але кацапи на території Німеччини чинила страшні звірства. Протягом двох місяців було згвалтовано більше мільйона німкень віком від 6-ти до 80-ти років. https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия).
25.08.2025 16:05 Відповісти
Багато хто його лайкає, бо прочитали лише цю статтю. Народ, ви ідіоти?
25.08.2025 16:13 Відповісти
Подумайте також про масштаби руйнувань [через війну в Україні]… Про шкоду і збитки, які принесли ці [бойові] дії. Саме про це говорить президент [США Дональд] Трамп. Він справді надзвичайна людина і прихильник миру", - сказав Келлог. КЕЛОГ ТИ БАРАН.КАЖУЧИ ЦЕ .ВЕЛИКИМ ПРИХИЛЬНИКОМ МИРУ "ТРАМПЛО" БУДЕ ТОДІ, КОЛИ ВСТАНОВИТЬ ЦІНУ НА ШКОДУ ІЗБИТКИ ЗАВДАНІ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ КУЙЛОМ.ПОКИ ЩО ВІН "ЛИЗУН КУЙЛА, ЗВИЧАЙНИЙ"
25.08.2025 16:21 Відповісти
І усе це через імпотентну політику юса.
Яку вів той саме келлог.
Хто ж тут виний що усі ядерні країни обновили і наростили свій ядерний потенціал після політики юса 2014 року.
На старі данні не ведіться.
Країни власники ядерки в Європі і коло неї збільшили ядерний потенціал.
І далі нарощують.
Ну що там сотня друга проти рашки у якої їх 6300.
Ну а що на американців мати надію коли ворог вже лупить в двері?
25.08.2025 16:32 Відповісти
Ж оден з співробітників Деменція не розумніший за нього. Щоб позбавити себе критики і стати "королем Америки" Трамп на початку терміну руками "хлопчаиків Ілона Маска" розгромив всю адміністрацію. Тепер він дійсно "самодержець США"! Там де були інститути тепер пасуться барани... Вони навіть не помічають що прославляння Деменція за неіснуючі заслуги є тупими і ганебними лестощами інфантильному старцю. Все рухається до стану як в Північній Кореї...
25.08.2025 16:43 Відповісти
Здохлі підароси нікого не цікавлять, лише для статистики. Тому відносити те біосміття до людських втрат не треба.
25.08.2025 16:47 Відповісти
 
 