Убитих та поранених у війні РФ проти України більше, ніж було у США під час Другої світової, - Келлог
Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог стверджує, що зараз кількість вбитих та поранених у російсько-українській війні більша, ніж було у США під час Другої світової війни.
Про це він сказав журналістам після Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спецпосланець також наголосив на масштабах руйнувань, шкоді й збитках, які принесла російська війна.
"І якщо говорити про участь США у Другій світовій, і це йдеться про бої на Сицилії, в Африці, Нормандії, треба пам'ятати про те, скільки це коштувало в тому числі життів, і подивитися, скільки зараз маємо загиблих з української, з російської сторони. Подумайте також про масштаби руйнувань [через війну в Україні]… Про шкоду і збитки, які принесли ці [бойові] дії. Саме про це говорить президент [США Дональд] Трамп. Він справді надзвичайна людина і прихильник миру", - сказав Келлог.
Спецпредставник Трампа заявив, що "воювати простіше, ніж досягати миру", але висловив надію, що наступний День Незалежності Україна зустріне вільною та мирною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Администрация США и Трумп считают, что Украина должна подвинуться в вопросе границ Донбасса (сдать территории).
Вчера Венс заявил, что Украине нужно решать вопрос с границами, и что россияне и так уже значительно понизили свои требования (на самом деле россияне удачно впарили Венсу и Трампу воздух). То есть, американцы теперь давят на Украину, Украина не соглашается и Трамп злится.
Келлог такие вопросы не решает - он вчера привез позицию Трампа и всё.
Теперь в конце недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения перспектив будущих переговоров между Украиной и Россией.
Европа, в отличие от США, поддерживает позицию Украины по недопущению оставления Донбасса. Символично, что также в конце недели в Брюсселе соберутся министры обороны стран членов ЕС и будут заканчивать работу по гарантиям безопасности.
Тут справа навіть не у тому, що не читають далі заголовку, а у тому, що більшість взагалі нічого не читає.
Яку вів той саме келлог.
Хто ж тут виний що усі ядерні країни обновили і наростили свій ядерний потенціал після політики юса 2014 року.
На старі данні не ведіться.
Країни власники ядерки в Європі і коло неї збільшили ядерний потенціал.
І далі нарощують.
Ну що там сотня друга проти рашки у якої їх 6300.
Ну а що на американців мати надію коли ворог вже лупить в двері?