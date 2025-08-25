Убитих та поранених у війні РФ проти України більше, ніж було у США під час Другої світової, - Келлог

Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог стверджує, що зараз кількість вбитих та поранених у російсько-українській війні більша, ніж було у США під час Другої світової війни.

Про це він сказав журналістам після Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спецпосланець також наголосив на масштабах руйнувань, шкоді й збитках, які принесла російська війна.

"І якщо говорити про участь США у Другій світовій, і це йдеться про бої на Сицилії, в Африці, Нормандії, треба пам'ятати про те, скільки це коштувало в тому числі життів, і подивитися, скільки зараз маємо загиблих з української, з російської сторони. Подумайте також про масштаби руйнувань [через війну в Україні]… Про шкоду і збитки, які принесли ці [бойові] дії. Саме про це говорить президент [США Дональд] Трамп. Він справді надзвичайна людина і прихильник миру", - сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа заявив, що "воювати простіше, ніж досягати миру", але висловив надію, що наступний День Незалежності Україна зустріне вільною та мирною.

