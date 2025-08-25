УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Викрадення дітей Росією
544 6

Келлог про лист Меланії Трамп до Путіна: Ми маємо обов’язок, щоб діти виросли в нормальних умовах

келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про лист першої леді США Меланії Трамп до диктатора РФ Володимира Путіна з вимогою повернути дітей, які опинилися в зоні конфлікту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Келлог підкреслив важливість захисту дітей і нормального дитинства. Він зазначив, що особисто має четверо внуків і не хоче, щоб вони знали про реалії війни.

За його словами, дружина президента України Олена Зеленська відповіла на лист Меланії Трамп, також наголосивши на необхідності повернення дітей додому.

"Ми маємо на собі обов'язок як дорослі, щоб наші діти виросли в нормальних умовах", - заявив Келлог.

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота над гарантіями безпеки для України є дуже важкою та триває, - Келлог

Автор: 

Келлог Кіт (211) Трамп Меланія (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лірика! - цим його не проб"єш!
показати весь коментар
25.08.2025 14:37 Відповісти
та хоть бы живы были.....
показати весь коментар
25.08.2025 14:39 Відповісти
"Ми маємо на собі обов'язок як дорослі, щоб наші діти виросли в нормальних умовах" - так для пукіна це і є нормальні умови. питання в тому що поняття "нормальності" у ху_ла і інших людей - різні.
показати весь коментар
25.08.2025 14:40 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13718 Петро Порошенко https://eurosolidarity.org/2025/08/25/petro-poroshenko-9/ зустрівся зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом, який перебуває у Києві:



«Радий зустрічі з Кітом Келлогом, спеціальним представником США з питань України. Ніхто, як ми в Україні, не хоче миру більше. Однак не за будь-яких умов. Ваша місія дуже складна, проте й надзвичайно важлива. На кону - мир, безпека і стабільність не лише в Україні, а й у Європі та світі».
***********
Цікаво, як відреагує *ОПа на цю демонстративну зустріч спецпредставника трумпа з лідером української опозиції?
показати весь коментар
25.08.2025 15:06 Відповісти
Саме тому блокуємо Україні можливість бити по логістиці ка*апії, щоби та не відступила і могла безперешкодно бомбити дітей Костянтинівки!!! Верх лицемірства!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.08.2025 15:07 Відповісти
Ніхто не забороняє нам бити росіі своїми балістичними ракетами.
показати весь коментар
25.08.2025 15:13 Відповісти
 
 