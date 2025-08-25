Келлог про лист Меланії Трамп до Путіна: Ми маємо обов’язок, щоб діти виросли в нормальних умовах

Спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про лист першої леді США Меланії Трамп до диктатора РФ Володимира Путіна з вимогою повернути дітей, які опинилися в зоні конфлікту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Келлог підкреслив важливість захисту дітей і нормального дитинства. Він зазначив, що особисто має четверо внуків і не хоче, щоб вони знали про реалії війни.

За його словами, дружина президента України Олена Зеленська відповіла на лист Меланії Трамп, також наголосивши на необхідності повернення дітей додому.

"Ми маємо на собі обов'язок як дорослі, щоб наші діти виросли в нормальних умовах", - заявив Келлог.

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

