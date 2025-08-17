"Кожна дитина має в серці однакові мрії": Fox News розкрив зміст листа Меланії Трамп до Путіна

Перша леді США Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Лист, який Меланія Трамп передала Путіну, опублікував телеканал Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний президенте Путін. Кожна дитина має в серці однакові тихі мрії, незалежно від того, чи народилася вона випадково в сільській місцевості країни чи в розкішному центрі міста. Вони мріють про любов, можливості та захист від небезпеки. Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, наша відповідальність за забезпечення добробуту наших дітей виходить за межі комфорту декількох осіб",- сказано в листі.

Перша леді США зазначила, що "ми повинні прагнути створити світ, наповнений гідністю, для всіх, щоб кожна душа могла прокидатися у мирі і щоб саме майбутнє було надійно захищене".

"Проста, але глибока концепція, пане Путін, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою – невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології",- наголосила дружина Трампа.

Далі у листі Меланії Трамп йдеться, що "у сьогоднішньому світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, незважаючи на темряву, що оточує їх. За її словами, це "мовчазний опір силам, які можуть потенційно забрати їхнє майбутнє".

"Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за межі всіх людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера вже сьогодні. Настав час",- написала в листі перша леді США.

Fox News повідомляє, що Путін прочитав лист від Меланії Трамп на очах у представників американської і російської делегацій одразу після отримання.

