Новини Викрадення дітей Росією
"Кожна дитина має в серці однакові мрії": Fox News розкрив зміст листа Меланії Трамп до Путіна

Перша леді США Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Лист, який Меланія Трамп передала Путіну, опублікував телеканал Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний президенте Путін. Кожна дитина має в серці однакові тихі мрії, незалежно від того, чи народилася вона випадково в сільській місцевості країни чи в розкішному центрі міста. Вони мріють про любов, можливості та захист від небезпеки. Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, наша відповідальність за забезпечення добробуту наших дітей виходить за межі комфорту декількох осіб",- сказано в листі.

Перша леді США зазначила, що "ми повинні прагнути створити світ, наповнений гідністю, для всіх, щоб кожна душа могла прокидатися у мирі і щоб саме майбутнє було надійно захищене".

"Проста, але глибока концепція, пане Путін, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою – невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології",- наголосила дружина Трампа.

Читайте також: Меланія Трамп має вплив на думку президента Трампа, - The Guardian

Далі у листі Меланії Трамп йдеться, що "у сьогоднішньому світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, незважаючи на темряву, що оточує їх. За її словами, це "мовчазний опір силам, які можуть потенційно забрати їхнє майбутнє".

"Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за межі всіх людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера вже сьогодні. Настав час",- написала в листі перша леді США.

Fox News повідомляє, що Путін прочитав лист від Меланії Трамп на очах у представників американської і російської делегацій одразу після отримання.

Раніше повідомлялося, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

Читайте також: Меланія Трамп передала Путіну листа щодо викрадених українських дітей

діти (5257) путін володимир (24566) Трамп Меланія (4)
Дитсадок якийсь. Повне нерозуміння що таке ***** і що таке кацапи.
17.08.2025 00:05 Відповісти
Мощьно! Лист про мрії дітей, адресований головпід@ру - це саме те, що треба для підтримки України! Щоб ви всі виздихали, суки!!!
17.08.2025 00:05 Відповісти
Это письмо не для *****, а для повышения рейтинга Мелании и Трампа, уже вижу как его избиратели читают об этом в газетах и думаю - как мило, какая она хорошая женщина и какой у нее потрясающий муж
17.08.2025 00:09 Відповісти
наивность американцев зашкаливает- у кацапов свои ценности
17.08.2025 00:04 Відповісти
Це не наївність.
Це найгірше яке тільки може буть лицемірство. Піар акція по відбілюванню дій її папіка.
Типу есесівців який пригощає діток цукерками на шляху до газової камери...
17.08.2025 00:29 Відповісти
А Натаньяху Меланія теж написала?
17.08.2025 01:11 Відповісти
Дитсадок якийсь. Повне нерозуміння що таке ***** і що таке кацапи.
Придурковатая семья которая хочет добротой крокодила исправить!
17.08.2025 00:15 Відповісти
Мощьно! Лист про мрії дітей, адресований головпід@ру - це саме те, що треба для підтримки України! Щоб ви всі виздихали, суки!!!
Дарма написала «шановний» (dear)
дарма…
17.08.2025 00:05 Відповісти
Важко не погодитись. Deer - підійшло б набагато краще.
17.08.2025 00:47 Відповісти
Ахаха… просити людожера не їсти людей, це так мило 😂 але вочевидь непритомно
17.08.2025 00:05 Відповісти
А хто її пояснив що хутин- людожер? Хто? Ресторанна посудомийка Маркарова ?
деякі українські министерства зря зарплатню отримують із бюджета
17.08.2025 00:41 Відповісти
але не кожна меланія ложиться під підараса...
17.08.2025 00:06 Відповісти
Is really USA now is "pink pony club"? How that happened......
17.08.2025 00:08 Відповісти
you still have doughts?
17.08.2025 00:18 Відповісти
I still hope American people will wake-up..... no hope for Trump - forget him.
And I really hope I'm wrong about "pony club".....
17.08.2025 00:23 Відповісти
same here
17.08.2025 00:30 Відповісти
we can speak English all night long but lets don't forget
we are on Ukrainian forum so lets speak Ukrainian
17.08.2025 00:38 Відповісти
цн, чому ви пишите з великої літери призвище рашинського людожера?
17.08.2025 00:09 Відповісти
Боже збережи всіх від такого "захисту"!!
Схоже Маланка така ж тупа як і Додік.
17.08.2025 00:09 Відповісти
Это письмо не для *****, а для повышения рейтинга Мелании и Трампа, уже вижу как его избиратели читают об этом в газетах и думаю - как мило, какая она хорошая женщина и какой у нее потрясающий муж
Наївність Меланії перевершила навіть трампа. Звірі не мають емпатії. Вони просто задовільняють свої хижацькі потреби. Змінити це здатен тільки постріл.
17.08.2025 00:13 Відповісти
дуже глибоко зайшла…. для куйла дитинчата це майбутні солдати…
17.08.2025 00:14 Відповісти
Краще би Меланія надіслала ху🤬лу спори сибірської виразки в тому конверті.
17.08.2025 00:18 Відповісти
Можна заглянути у прірву наївності деяких людей, які дотичні до долі мільйонів…
17.08.2025 00:18 Відповісти
Бернард Ингам, пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80 Маргарет Тэтчер

легче допустить, что миром правит продуманное на много ходов вперёд злодейство, чем признать очевидное: миром правит бардак - глупость, полнейшая некомпетентность и поразительная, не укладывающаяся в обычную голову безответственность Лиц, Принимающих Решения
17.08.2025 00:45 Відповісти
Поцюлуйте його в обидві щоки
17.08.2025 00:22 Відповісти
Фото Матвійка 6-річного з Одеси пошли йому і сестрички його 1,5 річної і мами їх, що закрити їх хотіла собою, поздавлених плитами бетонними, фото тої малої з русою голівкою в жовтій піжамці з Очакова, що лежала, ніби заснула, донизу обличчям, тої дівчини, котру 4 години діставали з переломами і кровотечами і яка ще 4 години помирала мученицькою смертю, пошли йому фото і відео пошли, як вона стогне, вмираючи, хай подивиться. Які ви всі огидні
17.08.2025 00:36 Відповісти
або тої малої з Вінниці, з синдромом, що мама везла її на візочку, в воно щось там жебоніло, в потім лежало на асфальті розірване і ніжка - окремо. Ніжка в білому черевичку - окремо. Невже не було кому зібрати ті фотографії і швирнути цьому в лице
17.08.2025 00:46 Відповісти
Думаю , що він його до кінця і не дочитав. А якщо і дочитав то в кінці ржав як кінь-лавров, тряся на різні боки своїми дряблими щеками.
17.08.2025 00:41 Відповісти
Текст как то по дебильному написан, давай по новой, всё )(уйNя.
17.08.2025 00:48 Відповісти
В цьому листі все огидно лицемірне… І як апогей, шизофренфчний підпис.
17.08.2025 00:56 Відповісти
тобто нічого із того що ці дітиська отримали.
Прям як трамп.
усім добра.
Та ці діти вже або поділені на органи для кацапів, або поділені на сексутіхи там саме...
21 сторіччя.
17.08.2025 00:58 Відповісти
Это язык слабости и приглашение к новым преступлениям.
x#йло только рад, что во главе США такие беспомощные ничтожества.
17.08.2025 01:00 Відповісти
