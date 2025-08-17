РУС
"Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые мечты": Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп Путину

мелания трамп

Первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В письме жена американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

Письмо, которое Мелания Трамп передала Путину, опубликовал телеканал Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый президент Путин. Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности страны или в роскошном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и защите от опасности. Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за обеспечение благополучия наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек",- сказано в письме.

Первая леди США отметила, что "мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире и чтобы само будущее было надежно защищено".

"Простая, но глубокая концепция, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласитесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой - невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии",- подчеркнула жена Трампа.

Читайте также: Мелания Трамп имеет влияние на мнение президента Трампа, - The Guardian

Далее в письме Мелании Трамп говорится, что "в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту. По ее словам, это "молчаливое сопротивление силам, которые могут потенциально забрать их будущее".

"Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за пределы всех человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера уже сегодня. Пришло время",- написала в письме первая леди США.

письмо мелании

Fox News сообщает, что Путин прочитал письмо от Мелании Трамп на глазах у представителей американской и российской делегаций сразу после получения.

Ранее сообщалось, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

Читайте также: Мелания Трамп передала Путину письмо относительно похищенных украинских детей

Топ комментарии
+18
Мощьно! Лист про мрії дітей, адресований головпід@ру - це саме те, що треба для підтримки України! Щоб ви всі виздихали, суки!!!
17.08.2025 00:05 Ответить
+17
Дитсадок якийсь. Повне нерозуміння що таке ***** і що таке кацапи.
17.08.2025 00:05 Ответить
+17
Це не наївність.
Це найгірше яке тільки може буть лицемірство. Піар акція по відбілюванню дій її папіка.
Типу есесівців який пригощає діток цукерками на шляху до газової камери...
17.08.2025 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
наивность американцев зашкаливает- у кацапов свои ценности
17.08.2025 00:04 Ответить
Це не наївність.
Це найгірше яке тільки може буть лицемірство. Піар акція по відбілюванню дій її папіка.
Типу есесівців який пригощає діток цукерками на шляху до газової камери...
17.08.2025 00:29 Ответить
А Натаньяху Меланія теж написала?
17.08.2025 01:11 Ответить
газу закатати у асфальт
інакше не буде діла там
згоден?
17.08.2025 04:32 Ответить
А я ж пам'ятаю, ми з Вами тут дискутували про щось, а потім мене забанили. Не задаю вже про що, але враження від Вас були найнеприємніші. Тепер зрозуміло, Ви фашист-підх?йловник, це ж його методичка: "закатати їх в асфальт, ібо некуй, образили Сцаря, панимаєш".
17.08.2025 07:45 Ответить
Послідовниця Осі Бендера.
17.08.2025 04:42 Ответить
Дитсадок якийсь. Повне нерозуміння що таке ***** і що таке кацапи.
17.08.2025 00:05 Ответить
Придурковатая семья которая хочет добротой крокодила исправить!
показать весь комментарий
17.08.2025 00:15 Ответить
Мощьно! Лист про мрії дітей, адресований головпід@ру - це саме те, що треба для підтримки України! Щоб ви всі виздихали, суки!!!
17.08.2025 00:05 Ответить
Дарма написала «шановний» (dear)
дарма…
17.08.2025 00:05 Ответить
Важко не погодитись. Deer - підійшло б набагато краще.
17.08.2025 00:47 Ответить
Лосі лицемірні
17.08.2025 08:03 Ответить
Слово "dick" в англійській мові вважається лайливим. Воно має кілька значень, але найчастіше використовується для позначення чоловічого статевого органа. Також воно може вживатися як образа для характеристики людини, яку вважають дурною, неприємною або негідною.

У розмовній мові це слово часто використовується як грубе або зневажливе. Його вживання в офіційних або ввічливих ситуаціях є вкрай неприйнятним.
17.08.2025 08:09 Ответить
Ахаха… просити людожера не їсти людей, це так мило 😂 але вочевидь непритомно
17.08.2025 00:05 Ответить
А хто її пояснив що хутин- людожер? Хто? Ресторанна посудомийка Маркарова ?
деякі українські министерства зря зарплатню отримують із бюджета
17.08.2025 00:41 Ответить
деяки????????? усі блеать
17.08.2025 04:33 Ответить
Ага, вона ж така затуркана, така затуркана.
17.08.2025 04:38 Ответить
але не кожна меланія ложиться під підараса...
17.08.2025 00:06 Ответить
Is really USA now is "pink pony club"? How that happened......
17.08.2025 00:08 Ответить
you still have doughts?
17.08.2025 00:18 Ответить
I still hope American people will wake-up..... no hope for Trump - forget him.
And I really hope I'm wrong about "pony club".....
17.08.2025 00:23 Ответить
same here
17.08.2025 00:30 Ответить
we can speak English all night long but lets don't forget
we are on Ukrainian forum so lets speak Ukrainian
17.08.2025 00:38 Ответить
цн, чому ви пишите з великої літери призвище рашинського людожера?
17.08.2025 00:09 Ответить
Боже збережи всіх від такого "захисту"!!
Схоже Маланка така ж тупа як і Додік.
17.08.2025 00:09 Ответить
Это письмо не для *****, а для повышения рейтинга Мелании и Трампа, уже вижу как его избиратели читают об этом в газетах и думаю - как мило, какая она хорошая женщина и какой у нее потрясающий муж
17.08.2025 00:09 Ответить
таким вилизуванням вбивці вона могла перехопити собі премію миру
17.08.2025 05:48 Ответить
Наївність Меланії перевершила навіть трампа. Звірі не мають емпатії. Вони просто задовільняють свої хижацькі потреби. Змінити це здатен тільки постріл.
17.08.2025 00:13 Ответить
дуже глибоко зайшла…. для куйла дитинчата це майбутні солдати…
17.08.2025 00:14 Ответить
Краще би Меланія надіслала ху🤬лу спори сибірської виразки в тому конверті.
17.08.2025 00:18 Ответить
Можна заглянути у прірву наївності деяких людей, які дотичні до долі мільйонів…
17.08.2025 00:18 Ответить
Бернард Ингам, пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80 Маргарет Тэтчер

легче допустить, что миром правит продуманное на много ходов вперёд злодейство, чем признать очевидное: миром правит бардак - глупость, полнейшая некомпетентность и поразительная, не укладывающаяся в обычную голову безответственность Лиц, Принимающих Решения
17.08.2025 00:45 Ответить
Поцюлуйте його в обидві щоки
17.08.2025 00:22 Ответить
Фото Матвійка 6-річного з Одеси пошли йому і сестрички його 1,5 річної і мами їх, що закрити їх хотіла собою, поздавлених плитами бетонними, фото тої малої з русою голівкою в жовтій піжамці з Очакова, що лежала, ніби заснула, донизу обличчям, тої дівчини, котру 4 години діставали з переломами і кровотечами і яка ще 4 години помирала мученицькою смертю, пошли йому фото і відео пошли, як вона стогне, вмираючи, хай подивиться. Які ви всі огидні
17.08.2025 00:36 Ответить
або тої малої з Вінниці, з синдромом, що мама везла її на візочку, в воно щось там жебоніло, в потім лежало на асфальті розірване і ніжка - окремо. Ніжка в білому черевичку - окремо. Невже не було кому зібрати ті фотографії і швирнути цьому в лице
17.08.2025 00:46 Ответить
Думаю , що він його до кінця і не дочитав. А якщо і дочитав то в кінці ржав як кінь-лавров, тряся на різні боки своїми дряблими щеками.
17.08.2025 00:41 Ответить
Текст как то по дебильному написан, давай по новой, всё )(уйNя.
17.08.2025 00:48 Ответить
В цьому листі все огидно лицемірне… І як апогей, шизофренфчний підпис.
17.08.2025 00:56 Ответить
тобто нічого із того що ці дітиська отримали.
Прям як трамп.
усім добра.
Та ці діти вже або поділені на органи для кацапів, або поділені на сексутіхи там саме...
21 сторіччя.
17.08.2025 00:58 Ответить
Это язык слабости и приглашение к новым преступлениям.
x#йло только рад, что во главе США такие беспомощные ничтожества.
17.08.2025 01:00 Ответить
17.08.2025 01:17 Ответить
Це вона так просить вiддати московськi плiвки?
17.08.2025 03:23 Ответить
вона такаж дура як і її чоловік
я все думав як така красива жінка може вийти за ідіота та ще й банкрута...
маланку можна з села вивезти але село з маланки ніт...
17.08.2025 04:31 Ответить
Да ...капці..Завтра хкуйло розповість як він плакав читаючі листа ... на параші
17.08.2025 05:46 Ответить
А тих дітей, яких вбив *****, маланія не хоче повернути ?
17.08.2025 07:07 Ответить
Меланка-СУПЕР!
Вріж-но тому старому маразматику трампону добряче сковродою по макітрі, може дійде, що зв'язався з міжнародним дітовбивцею та маньяком, а значить сам є злочинцем!
17.08.2025 07:11 Ответить
Невже не зрозуміло, що він не хоче "повертати їм сміх", він планує зробити з них гарматне м'ясо для війни.
17.08.2025 07:41 Ответить
Люди, ви ж не зрозуміли. Йдеться про нещасних дітей Дамбасу, які сідять по підвалах, поки діти націоналистів ходять до школи. Це заклик до Ху?ла звільняти Домбас швидше та інтенсівніше. Думаю, він їй відповів "постараюсь, мем".
17.08.2025 07:48 Ответить
Не здивиюсь, якщо вона буде наступним президентом.
17.08.2025 07:55 Ответить
Відповідь ху#ла та його виродків роду людського на лист Меланії:
17.08.2025 08:15 Ответить
Якщо це спрацює, попрошу Меланію написати листа моєму котові з проханням, щоб він більше не драв диван.
17.08.2025 08:23 Ответить
 
 