"Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые мечты": Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп Путину

Первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В письме жена американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

Письмо, которое Мелания Трамп передала Путину, опубликовал телеканал Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый президент Путин. Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности страны или в роскошном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и защите от опасности. Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за обеспечение благополучия наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек",- сказано в письме.

Первая леди США отметила, что "мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире и чтобы само будущее было надежно защищено".

"Простая, но глубокая концепция, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласитесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой - невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии",- подчеркнула жена Трампа.

Далее в письме Мелании Трамп говорится, что "в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту. По ее словам, это "молчаливое сопротивление силам, которые могут потенциально забрать их будущее".

"Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за пределы всех человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера уже сегодня. Пришло время",- написала в письме первая леди США.

Fox News сообщает, что Путин прочитал письмо от Мелании Трамп на глазах у представителей американской и российской делегаций сразу после получения.

