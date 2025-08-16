3 055 24
Мелания Трамп передала Путину письмо о похищенных украинских детях
Супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
"Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске", – сообщили чиновники Белого дома агентству.
Чиновники не разглашали содержание письма. Известно, что в нем упоминаются похищения детей в результате войны в Украине.
О существовании письма ранее не сообщалось.
Топ комментарии
+7 Дмитро Лебідь #608673
показать весь комментарий16.08.2025 07:32 Ответить Ссылка
+6 Denys Den
показать весь комментарий16.08.2025 07:26 Ответить Ссылка
+5 piligrim
показать весь комментарий16.08.2025 07:28 Ответить Ссылка
для просвітлення
хай бере приклад з мадам Макрон!!! 😁
не всі жинки це розуміють
або здавати у дом престарелих
одна знакома так мужу каже (він старший за неї)
шо здасть в дом престарелих
вона помічник депутата
думаю зможе...
Трамп - генетичний німець ( вроді)
МЕЛАНІЯ - СЛАВЯНКА. Дякуємо Меланії Вона хоче зберегти славянський етнос
Хоч у когось при адміністрації Білого дому ще лишився здоровий глузд!
Меланка, вріж цьому рижому придурку. що ганьбить Америку, сковродою по його дурній макітрі добряче, щоб останні кульки звідти по висипались.
Американський народ, та багато Народів Сіву, а Український особливо, тобі будуть вдячні назавжди, бо у трамписька явно з поїхав дах, зустрічатись з діто-вбивцею, диктатором та персоною нонграта у багатьох країнах Світу!