РУС
Мелания Трамп передала Путину письмо о похищенных украинских детях

Меланія Трамп передала Путіну таємного листа

Супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

"Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске", – сообщили чиновники Белого дома агентству.

Чиновники не разглашали содержание письма. Известно, что в нем упоминаются похищения детей в результате войны в Украине.

О существовании письма ранее не сообщалось.

+7
маланка могла б надавати скалкою старому придурку по макитрі
для просвітлення
хай бере приклад з мадам Макрон!!! 😁
16.08.2025 07:32 Ответить
+6
Ищите это письмо в "секретном" чемоданчике.
16.08.2025 07:26 Ответить
+5
а чоловікові вона давало ту письменність прочитати. він взагалі в курсі злочинів "карошего парня", який отримав за це ордер міжнародного суду?...
16.08.2025 07:28 Ответить
А що? Єдина нормальна людина у тій компашці.
16.08.2025 07:39 Ответить
це як з кабаєвої робити мати Терезу.
16.08.2025 07:49 Ответить
І шо
16.08.2025 07:27 Ответить
Потужно!💪
16.08.2025 07:31 Ответить
якось мадам Макрон і без листів обійшлася - в рило і базар закінчен.
16.08.2025 08:00 Ответить
Дякую пані Меланія! А "леді" Зе тільки вигулює по світу то нові свої костюми, то брошки, їй до одного місця ті діти. Своїх вона відправила до баби Ріми в Ізраїль.
16.08.2025 07:32 Ответить
чоловікий треба іноді бити
не всі жинки це розуміють

або здавати у дом престарелих

одна знакома так мужу каже (він старший за неї)
шо здасть в дом престарелих
вона помічник депутата
думаю зможе...
16.08.2025 07:33 Ответить
Як живе Меланія з цим дурнем нарцисом ?
16.08.2025 07:37 Ответить
Як в аду
16.08.2025 07:44 Ответить
Коли Трамп був ще бізнесменом, то вони жили на різних поверхах його хмарочоса і могли навіть на бачити один одного по декілька днів. Ця жінка - для статусу і показухи.
16.08.2025 07:55 Ответить
А от ху#ло соромилося своєї дружини, тому просто позбулося її.
16.08.2025 08:07 Ответить
Дякує, Меланіє.
16.08.2025 07:39 Ответить
***** - фіно угр ( вепс)
Трамп - генетичний німець ( вроді)
МЕЛАНІЯ - СЛАВЯНКА. Дякуємо Меланії Вона хоче зберегти славянський етнос
16.08.2025 07:43 Ответить
боже, яку дурню ви несете...
16.08.2025 08:10 Ответить
А ви - совковий дурень , виросший на історії КПСС
16.08.2025 08:14 Ответить
Пропитано ли письмо ядом ,вот в чём вопрос?
16.08.2025 09:05 Ответить
Молодець Меланка!
Хоч у когось при адміністрації Білого дому ще лишився здоровий глузд!
Меланка, вріж цьому рижому придурку. що ганьбить Америку, сковродою по його дурній макітрі добряче, щоб останні кульки звідти по висипались.
Американський народ, та багато Народів Сіву, а Український особливо, тобі будуть вдячні назавжди, бо у трамписька явно з поїхав дах, зустрічатись з діто-вбивцею, диктатором та персоною нонграта у багатьох країнах Світу!
16.08.2025 10:17 Ответить
Маланка! Зроби ще одну копію цього списку, скрути обидва у дві трубочки і засунь в анальні отвор т фуйлу і його коханцю (твому чоловіку). Твої дії - це позерство, якщо ти знаєш, що це таке.
16.08.2025 12:46 Ответить
 
 