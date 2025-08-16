Мелания Трамп передала Путину письмо о похищенных украинских детях

Супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

"Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске", – сообщили чиновники Белого дома агентству.

Чиновники не разглашали содержание письма. Известно, что в нем упоминаются похищения детей в результате войны в Украине.

О существовании письма ранее не сообщалось.

