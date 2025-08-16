Меланія Трамп передала Путіну листа щодо викрадених українських дітей

Дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

"Президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці", - повідомили чиновники Білого дому агентству.

Чиновники не розголошували зміст листа. Відомо, що в ньому згадуються викрадення дітей внаслідок війни в Україні.

Про існування листа раніше не повідомлялося.

