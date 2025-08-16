УКР
Меланія Трамп передала Путіну листа щодо викрадених українських дітей

Меланія Трамп передала Путіну таємного листа

Дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

"Президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці", - повідомили чиновники Білого дому агентству.

Чиновники не розголошували зміст листа. Відомо, що в ньому згадуються викрадення дітей внаслідок війни в Україні.

Про існування листа раніше не повідомлялося.

путін володимир Трамп Меланія
+7
маланка могла б надавати скалкою старому придурку по макитрі
для просвітлення
хай бере приклад з мадам Макрон!!! 😁
16.08.2025 07:32 Відповісти
+6
Ищите это письмо в "секретном" чемоданчике.
16.08.2025 07:26 Відповісти
+5
а чоловікові вона давало ту письменність прочитати. він взагалі в курсі злочинів "карошего парня", який отримав за це ордер міжнародного суду?...
16.08.2025 07:28 Відповісти
А що? Єдина нормальна людина у тій компашці.
16.08.2025 07:39 Відповісти
це як з кабаєвої робити мати Терезу.
16.08.2025 07:49 Відповісти
І шо
16.08.2025 07:27 Відповісти
Потужно!💪
16.08.2025 07:31 Відповісти
якось мадам Макрон і без листів обійшлася - в рило і базар закінчен.
16.08.2025 08:00 Відповісти
Дякую пані Меланія! А "леді" Зе тільки вигулює по світу то нові свої костюми, то брошки, їй до одного місця ті діти. Своїх вона відправила до баби Ріми в Ізраїль.
16.08.2025 07:32 Відповісти
чоловікий треба іноді бити
не всі жинки це розуміють

або здавати у дом престарелих

одна знакома так мужу каже (він старший за неї)
шо здасть в дом престарелих
вона помічник депутата
думаю зможе...
16.08.2025 07:33 Відповісти
Як живе Меланія з цим дурнем нарцисом ?
16.08.2025 07:37 Відповісти
Як в аду
16.08.2025 07:44 Відповісти
Коли Трамп був ще бізнесменом, то вони жили на різних поверхах його хмарочоса і могли навіть на бачити один одного по декілька днів. Ця жінка - для статусу і показухи.
16.08.2025 07:55 Відповісти
А от ху#ло соромилося своєї дружини, тому просто позбулося її.
16.08.2025 08:07 Відповісти
Дякує, Меланіє.
16.08.2025 07:39 Відповісти
***** - фіно угр ( вепс)
Трамп - генетичний німець ( вроді)
МЕЛАНІЯ - СЛАВЯНКА. Дякуємо Меланії Вона хоче зберегти славянський етнос
16.08.2025 07:43 Відповісти
боже, яку дурню ви несете...
16.08.2025 08:10 Відповісти
А ви - совковий дурень , виросший на історії КПСС
16.08.2025 08:14 Відповісти
Пропитано ли письмо ядом ,вот в чём вопрос?
16.08.2025 09:05 Відповісти
Молодець Меланка!
Хоч у когось при адміністрації Білого дому ще лишився здоровий глузд!
Меланка, вріж цьому рижому придурку. що ганьбить Америку, сковродою по його дурній макітрі добряче, щоб останні кульки звідти по висипались.
Американський народ, та багато Народів Сіву, а Український особливо, тобі будуть вдячні назавжди, бо у трамписька явно з поїхав дах, зустрічатись з діто-вбивцею, диктатором та персоною нонграта у багатьох країнах Світу!
16.08.2025 10:17 Відповісти
Маланка! Зроби ще одну копію цього списку, скрути обидва у дві трубочки і засунь в анальні отвор т фуйлу і його коханцю (твому чоловіку). Твої дії - це позерство, якщо ти знаєш, що це таке.
16.08.2025 12:46 Відповісти
 
 