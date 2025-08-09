УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7395 відвідувачів онлайн
Новини Президент Трамп
1 496 11

Меланія Трамп має вплив на думку президента Трампа, - The Guardian

Трамп з дружиною та путін

Перша леді США Меланія Трамп може впливати на позицію президента Дональда Трампа. Їй вже вдалося змінити його позицію щодо довіри Путіну, а також до воєнної операції Ізраїлю у Секторі Гази.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними видання, під час свого візиту до Шотландії в кінці липня 2025 року президент Трамп "шанобливо" відгукувався про свою дружину, яка не приїхала до Великої Британії.

Джерела видання в уряді Великої Британії повідомили, що під час зустрічі премʼєр-міністр Кір Стармер "заслужив" повагу Трампа, тим, що міг не погодитись з думкою Трампа. Але сам Дональд Трамп "звертає увагу" лише на позицію своєї дружини Меланії.

Сама Меланія Трамп в інтервʼю програмі Fox and Friends розповіла про те, яка її роль під час другого терміну президентства Дональда Трампа. Вона підтвердила, що президент Трамп "питає її про поради", але "не завжди погоджується з ними".

Також читайте: Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі, - The Times

"Можливо, деякі люди бачать у мені лише дружину президента, але я стою на власних ногах, незалежна. У мене є власні думки. У мене є своє "так" і "ні". Я не завжди погоджуюся з тим, що говорить чи робить мій чоловік, і це нормально", - сказала Меланія Трамп.

Після звільнення мільярдера Ілона Маска з адміністрації президента, Дональд Трамп заявив, що не довіряє нікому. Та під час візиту до Шотландії Трамп визнав, що дружина впливає на його мислення.

Так, Меланія Трамп вплинула на позицію президента Трампа щодо атак Ізраїлю на Сектор Гази.

"Меланія вважає, що це жахливо. Вона бачить ті самі картини, що й ви, і всі ми. Усі, якщо тільки вони не дуже безсердечні або ще гірше, божевільні, думають, що не можна сказати нічого, крім того, що жахливо бачити дітей", - розповідав Трамп про позицію першої леді щодо гуманітарної катастрофи у Газі.

Раніше Трамп заявляв, що його дружина Меланія нейтральна.

Автор: 

Трамп Дональд (6696) Стармер Кір (242) Трамп Меланія (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
"Довп.***" звання пожиттєве, навряд чи Меланка змінить це своїм "впливом".
показати весь коментар
09.08.2025 22:21 Відповісти
+1
Звичайно впливае))) Досить згадати про педофiльскi вечоринки Доннi)))))))))))))))))) Ну i ще кое-чо)))) Тiльки на повного невменяемого це не впливае)))))
показати весь коментар
09.08.2025 22:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣 напевно вони підписали угоду.
показати весь коментар
09.08.2025 22:09 Відповісти
Сковородою, частіше Маланья сковородою потрібно впливати.
показати весь коментар
09.08.2025 22:51 Відповісти
Джерела політики США: щось виходить із ванної кімнати та спальні Гантера Байдена, щось із спальні та ванної кімнати Меланії Трамп...
показати весь коментар
09.08.2025 22:12 Відповісти
"Довп.***" звання пожиттєве, навряд чи Меланка змінить це своїм "впливом".
показати весь коментар
09.08.2025 22:21 Відповісти
Треба до Меланії засилати скубрію по 8.Може тоді хоть якась користь для України буде!
показати весь коментар
09.08.2025 22:22 Відповісти
так никто и не сомневался, надо с меланией работать
показати весь коментар
09.08.2025 22:23 Відповісти
Звичайно впливае))) Досить згадати про педофiльскi вечоринки Доннi)))))))))))))))))) Ну i ще кое-чо)))) Тiльки на повного невменяемого це не впливае)))))
показати весь коментар
09.08.2025 22:27 Відповісти
Нам важливіше знати чи скумбрія-ополченека має більший вплив за друга разомприйшли-разомпідем.
показати весь коментар
09.08.2025 22:31 Відповісти
все так…Меланія шия -Трамп голова..!
показати весь коментар
09.08.2025 22:37 Відповісти
Мова тіла, - те, що насправді думає Меланія про Трампа (коли він цього не бачить):

показати весь коментар
09.08.2025 23:36 Відповісти
Це точно.

Маланка всім своїм виглядом показує, що трумп -- нерафініруваний довбойоп. З народження.
показати весь коментар
09.08.2025 23:44 Відповісти
 
 