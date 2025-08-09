Меланія Трамп має вплив на думку президента Трампа, - The Guardian

Перша леді США Меланія Трамп може впливати на позицію президента Дональда Трампа. Їй вже вдалося змінити його позицію щодо довіри Путіну, а також до воєнної операції Ізраїлю у Секторі Гази.

За даними видання, під час свого візиту до Шотландії в кінці липня 2025 року президент Трамп "шанобливо" відгукувався про свою дружину, яка не приїхала до Великої Британії.

Джерела видання в уряді Великої Британії повідомили, що під час зустрічі премʼєр-міністр Кір Стармер "заслужив" повагу Трампа, тим, що міг не погодитись з думкою Трампа. Але сам Дональд Трамп "звертає увагу" лише на позицію своєї дружини Меланії.

Сама Меланія Трамп в інтервʼю програмі Fox and Friends розповіла про те, яка її роль під час другого терміну президентства Дональда Трампа. Вона підтвердила, що президент Трамп "питає її про поради", але "не завжди погоджується з ними".

"Можливо, деякі люди бачать у мені лише дружину президента, але я стою на власних ногах, незалежна. У мене є власні думки. У мене є своє "так" і "ні". Я не завжди погоджуюся з тим, що говорить чи робить мій чоловік, і це нормально", - сказала Меланія Трамп.

Після звільнення мільярдера Ілона Маска з адміністрації президента, Дональд Трамп заявив, що не довіряє нікому. Та під час візиту до Шотландії Трамп визнав, що дружина впливає на його мислення.

Так, Меланія Трамп вплинула на позицію президента Трампа щодо атак Ізраїлю на Сектор Гази.

"Меланія вважає, що це жахливо. Вона бачить ті самі картини, що й ви, і всі ми. Усі, якщо тільки вони не дуже безсердечні або ще гірше, божевільні, думають, що не можна сказати нічого, крім того, що жахливо бачити дітей", - розповідав Трамп про позицію першої леді щодо гуманітарної катастрофи у Газі.

Раніше Трамп заявляв, що його дружина Меланія нейтральна.