Мелания Трамп имеет влияние на мнение президента Трампа, - The Guardian

Первая леди США Мелания Трамп может влиять на позицию президента Дональда Трампа. Ей уже удалось изменить его позицию относительно доверия Путину, а также к военной операции Израиля в Секторе Газа.

По данным издания, во время своего визита в Шотландию в конце июля 2025 года президент Трамп "уважительно" отзывался о своей жене, которая не приехала в Великобританию.

Источники издания в правительстве Великобритании сообщили, что во время встречи премьер-министр Кир Стармер "заслужил" уважение Трампа тем, что мог не согласиться с мнением Трампа. Но сам Дональд Трамп "обращает внимание" только на позицию своей жены Мелании.

Сама Мелания Трамп в интервью программе Fox and Friends рассказала о том, какова ее роль во время второго срока президентства Дональда Трампа. Она подтвердила, что президент Трамп "спрашивает ее о советах", но "не всегда соглашается с ними".

"Возможно, некоторые люди видят во мне лишь жену президента, но я стою на собственных ногах, независима. У меня есть собственные мысли. У меня есть свое "да" и "нет". Я не всегда соглашаюсь с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально", - сказала Мелания Трамп.

После увольнения миллиардера Илона Маска из администрации президента, Дональд Трамп заявил, что не доверяет никому. Но во время визита в Шотландию Трамп признал, что жена влияет на его мышление.

Так, Мелания Трамп повлияла на позицию президента Трампа относительно атак Израиля на Сектор Газа.

"Мелания считает, что это ужасно. Она видит те же картины, что и вы, и все мы. Все, если только они не очень бессердечны или еще хуже, сумасшедшие, думают, что нельзя сказать ничего, кроме того, что ужасно видеть детей", - рассказывал Трамп о позиции первой леди по поводу гуманитарной катастрофы в Газе.

Ранее Трамп заявлял, что его жена Мелания нейтральна.