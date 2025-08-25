Келлог о письме Мелании Трамп Путину: Мы обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальных условиях
Спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал о письме первой леди США Мелании Трамп к диктатору РФ Владимиру Путину с требованием вернуть детей, оказавшихся в зоне конфликта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Келлог подчеркнул важность защиты детей и нормального детства. Он отметил, что лично имеет четверо внуков и не хочет, чтобы они знали о реалиях войны.
По его словам, супруга президента Украины Елена Зеленская ответила на письмо Мелании Трамп, также подчеркнув необходимость возвращения детей домой.
"Мы имеем на себе обязанность как взрослые, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях", - заявил Келлог.
Напомним, во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп лично передал российскому лидеру письмо от Мелании Трамп. В письме жена американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".
«Радий зустрічі з Кітом Келлогом, спеціальним представником США з питань України. Ніхто, як ми в Україні, не хоче миру більше. Однак не за будь-яких умов. Ваша місія дуже складна, проте й надзвичайно важлива. На кону - мир, безпека і стабільність не лише в Україні, а й у Європі та світі».
