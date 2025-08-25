Убитых и раненых в войне РФ против Украины больше, чем было во время Второй мировой, - Келлог
Специальный представитель президента США Кит Келлог утверждает, что сейчас количество убитых и раненых в российско-украинской войне больше, чем было во время Второй мировой войны.
Об этом он сказал журналистам после Национального молитвенного завтрака в Киеве 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Спецпосланник также отметил масштабы разрушений, ущерб и убытки, которые принесла российская война.
"И если говорить об участии США во Второй мировой, и это речь идет о боях на Сицилии, в Африке, Нормандии, надо помнить о том, сколько это стоило в том числе жизней, и посмотреть, сколько сейчас имеем погибших с украинской, с российской стороны. Подумайте также о масштабах разрушений [из-за войны в Украине]... О вреде и ущербе, которые принесли эти [боевые] действия. Именно об этом говорит президент [США Дональд] Трамп. Он действительно - необыкновенный человек и сторонник мира", - сказал Келлог.
Спецпредставитель Трампа заявил, что "воевать проще, чем достигать мира", но выразил надежду, что следующий День Независимости Украина встретит свободной и мирной.
Администрация США и Трумп считают, что Украина должна подвинуться в вопросе границ Донбасса (сдать территории).
Вчера Венс заявил, что Украине нужно решать вопрос с границами, и что россияне и так уже значительно понизили свои требования (на самом деле россияне удачно впарили Венсу и Трампу воздух). То есть, американцы теперь давят на Украину, Украина не соглашается и Трамп злится.
Келлог такие вопросы не решает - он вчера привез позицию Трампа и всё.
Теперь в конце недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения перспектив будущих переговоров между Украиной и Россией.
Европа, в отличие от США, поддерживает позицию Украины по недопущению оставления Донбасса. Символично, что также в конце недели в Брюсселе соберутся министры обороны стран членов ЕС и будут заканчивать работу по гарантиям безопасности.
Тут справа навіть не у тому, що не читають далі заголовку, а у тому, що більшість взагалі нічого не читає.
Яку вів той саме келлог.
Хто ж тут виний що усі ядерні країни обновили і наростили свій ядерний потенціал після політики юса 2014 року.
На старі данні не ведіться.
Країни власники ядерки в Європі і коло неї збільшили ядерний потенціал.
І далі нарощують.
Ну що там сотня друга проти рашки у якої їх 6300.
Ну а що на американців мати надію коли ворог вже лупить в двері?