Убитых и раненых в войне РФ против Украины больше, чем было во время Второй мировой, - Келлог

Специальный представитель президента США Кит Келлог утверждает, что сейчас количество убитых и раненых в российско-украинской войне больше, чем было во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал журналистам после Национального молитвенного завтрака в Киеве 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Спецпосланник также отметил масштабы разрушений, ущерб и убытки, которые принесла российская война.

"И если говорить об участии США во Второй мировой, и это речь идет о боях на Сицилии, в Африке, Нормандии, надо помнить о том, сколько это стоило в том числе жизней, и посмотреть, сколько сейчас имеем погибших с украинской, с российской стороны. Подумайте также о масштабах разрушений [из-за войны в Украине]... О вреде и ущербе, которые принесли эти [боевые] действия. Именно об этом говорит президент [США Дональд] Трамп. Он действительно - необыкновенный человек и сторонник мира", - сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа заявил, что "воевать проще, чем достигать мира", но выразил надежду, что следующий День Независимости Украина встретит свободной и мирной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о письме Мелании Трамп к Путину: Мы обязаны сделать так, чтобы дети выросли в нормальных условиях