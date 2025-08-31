УКР
2 035 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 082 140 осіб (+810 за добу), 11 151 танк, 32 199 артсистем, 23 212 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Нічне зведення Генштабу

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 082 140 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1082140 (+810) осіб

танків - 11151 (+2) од

бойових броньованих машин - 23212 (+2) од

артилерійських систем - 32199 (+27) од

РСЗВ -1476 (+0) од

засоби ППО - 1213 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55062 (+371)

крилаті ракети - 3664 (+38)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 60305 (+83)

спеціальна техніка - 3952 (+0)

втрати росіян

Слава ЗСУ. Збито 38 крилатих ракет.
Вже ніхто щось не говорить, що на параші ракети ось ось і закінчаться.
показати весь коментар
31.08.2025 07:54 Відповісти
Настав Пройшов час офуїтєльних прогнозів..
показати весь коментар
31.08.2025 08:37 Відповісти
Ага і сорок літаків при павутинні знищені мавіками, на яких були камери. Тільки є чомусь відео як горять 4 балванки , які може вже років 40 не літали. Чому ж інші відео малюк не показує?
Я думаю в кого є мізки, розуміють чому.
показати весь коментар
31.08.2025 08:14 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
31.08.2025 08:16 Відповісти
Два руснявых вертолёта уничтожили в Крыму вчера.

Неизвестные БПЛА взорвали 1 Ми-24 и 1 Ми-8 в Симферополе.
показати весь коментар
31.08.2025 08:46 Відповісти
 
 