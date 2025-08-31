Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 082 140 осіб (+810 за добу), 11 151 танк, 32 199 артсистем, 23 212 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 082 140 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1082140 (+810) осіб
танків - 11151 (+2) од
бойових броньованих машин - 23212 (+2) од
артилерійських систем - 32199 (+27) од
РСЗВ -1476 (+0) од
засоби ППО - 1213 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55062 (+371)
крилаті ракети - 3664 (+38)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 60305 (+83)
спеціальна техніка - 3952 (+0)
Вже ніхто щось не говорить, що на параші ракети ось ось і закінчаться.
НаставПройшов час офуїтєльних прогнозів..
Я думаю в кого є мізки, розуміють чому.
Неизвестные БПЛА взорвали 1 Ми-24 и 1 Ми-8 в Симферополе.