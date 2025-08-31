Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 140 человек (+810 за сутки), 11 151 танк, 32 199 артсистем, 23 212 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 082 140 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1082140 (+810) человек
танков - 11151 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23212 (+2) ед
артиллерийских систем - 32199 (+27) ед
РСЗО -1476 (+0) ед
средства ПВО - 1213 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55062 (+371)
крылатые ракеты - 3664 (+38)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60305 (+83)
специальная техника - 3952 (+0)
Вже ніхто щось не говорить, що на параші ракети ось ось і закінчаться.
НаставПройшов час офуїтєльних прогнозів..
Я думаю в кого є мізки, розуміють чому.