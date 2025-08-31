РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 140 человек (+810 за сутки), 11 151 танк, 32 199 артсистем, 23 212 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ночная сводка Генштаба

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 082 140 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1082140 (+810) человек

танков - 11151 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23212 (+2) ед

артиллерийских систем - 32199 (+27) ед

РСЗО -1476 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55062 (+371)

крылатые ракеты - 3664 (+38)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60305 (+83)

специальная техника - 3952 (+0)

потери россиян

Слава ЗСУ. Збито 38 крилатих ракет.
Вже ніхто щось не говорить, що на параші ракети ось ось і закінчаться.
показать весь комментарий
31.08.2025 07:54 Ответить
Настав Пройшов час офуїтєльних прогнозів..
показать весь комментарий
31.08.2025 08:37 Ответить
Ага і сорок літаків при павутинні знищені мавіками, на яких були камери. Тільки є чомусь відео як горять 4 балванки , які може вже років 40 не літали. Чому ж інші відео малюк не показує?
Я думаю в кого є мізки, розуміють чому.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:14 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 08:16 Ответить
 
 