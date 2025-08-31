Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 140 человек (+810 за сутки), 11 151 танк, 32 199 артсистем, 23 212 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 082 140 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1082140 (+810) человек

танков - 11151 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23212 (+2) ед

артиллерийских систем - 32199 (+27) ед

РСЗО -1476 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55062 (+371)

крылатые ракеты - 3664 (+38)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60305 (+83)

специальная техника - 3952 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты спрятали мины среди веток, но украинские дроны их обнаружили и уничтожили - образовался мощный огненный "гриб". ВИДЕО